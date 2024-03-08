Вчені створили дрон-вбивцю на основі штучного інтелекту, який здатен розпізнати обличчя жертви

Дослідники наголошують, що наразі не існує засобів захисту від такої зброї.

Вчені за лічені години створили дрон-вбивцю, що на основі штучного інтелекту здатен розпізнати обличчя жертви. Про це повідомляє видання Livescience.

Безпілотник може не лише націлюватися на людей за допомогою розпізнавання обличчя, але й переслідувати жертву на високій швидкості.

Вчені наголошують, що наразі не існує засобів захисту від такої зброї.

Підприємець та інженер Луїс Венус підключив систему штучного інтелекту у невеликий дрон, щоб переслідувати людей. Він попередив, що потрібно лише кілька годин, щоб налаштувати невеликий комерційно доступний безпілотник і самостійно полювати на ціль.

Співпрацюючи з іншим інженером Робертом Лукошко, Венус налаштував функціонал безпілотника для виявлення об’єктів. Функція розпізнавання обличчя працює на відстані до 10 метрів, тобто озброєна версія безпілотника може бути використана для нападу на конкретну людину.

Венус висловив тривогу, щодо того, наскільки просто виявилося зробити таку зброю.

«Нам знадобилося всього лише кілька годин. Я зрозумів, наскільки це страшно. Ви можете легко прив’язати до безпілотника невелику кількість вибухівки. Наразі не існує систем захисту громадських просторів від системи подібних дронів», – зазначив інженер.

Він наголосив, що не публікуватиме жодного коду, пов’язаного з цим експериментом. Він також попередив, що не виключено, що найближчим часом за допомогою такої технології може бути організована терористична атака. Насправді потрібні глибокі технічні знання для розробки системи, але з часом писати програмне забезпечення ставатиме легше й легше, частково завдяки прогресу ШІ як помічника в написанні коду.

Сенс експерименту в тому, що потрібно терміново створювати антидронові системи захисту, наприклад, для важливих об’єктів чи цивільних приміщень, де можуть збиратися великі натовпи. За словами Робіна Радара, суспільство може створити кілька контрзаходів, включаючи камери, акустичні датчики та радари для виявлення безпілотників. Можуть знадобитися такі технології, як радіочастотні перешкоди, GPS-спуфери, мережеві гармати, а також високоенергетичні лазери.

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