МВФ перегляне Угоду розширеного фінансування для України у другій половині березня

Стало відомо, коли виконавча рада МВФ збирається зустрітися для перегляду угоди EFF для України.

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Виконавча рада МВФ у другій половині березня проведе засідання щодо третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) та виділення наступного траншу для України. Про це заявила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак під час брифінгу, повідомляє Фонд.

«Отже, з точки зору дати засідання правління, розгляд правлінням останнього перегляду очікується в другій половині березня», зазначила вона.

Також вона схвально відгукнулася на підписання Президентом Володимиром Зеленським закону про реформу корпоративного управління (законопроект №5593-д).

«Щодо закону про корпоративне управління, ухвалення того, що ми вважаємо епохальним законом про корпоративне управління, є дуже важливим кроком на шляху зміцнення державних підприємств в Україні. Закон посилює роль наглядових рад і наближає українське законодавство до стандартів країн ОЕСР, водночас дотримуючись важливих принципів управління державними фінансами, щоб також стримувати фіскальні ризики. Надійне виконання закону буде мати вирішальне значення для покращення діяльності державних підприємств і стане основою для подальших реформ у цій сфері, таких як розробка політики щодо державної власності державних підприємств», зазначила вона.

Нагадаємо, 11 грудня 2023 року виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility – EFF). Успішне завершення перегляду відкриває Україні шлях до отримання траншу фінансування обсягом близько 900 млн доларів США. Разом з тим, програма EFF передбачає впровадження низки політик, насамперед в сферах боротьби і запобігання корупції, верховенства права тощо.

Стосовно судової влади у документі, який опублікував МВФ у грудні, йдеться про те, що до кінця липня 2024 року Україна має розробити та ухвалити відповідний закон, який передбачає створення окремого адмінсуду за участі міжнародних експертів (вочевидь, йдеться про Вищий адміністративний суд).

У документі МВФ також наголосив на необхідності провести аудит НАБУ за допомогою експертів від міжнародників, забезпечити можливості НАБУ щодо прослуховування розмов і проведення експертиз.

Автор: Наталя Мамченко

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