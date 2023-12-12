Необхідно провести перший в історії аудит НАБУ експертами, призначеними міжнародними партнерами, і забезпечити можливість прослуховування розмов, - МВФ

МВФ наголосив на необхідності провести аудит НАБУ за допомогою експертів від міжнародників, а також забезпечити можливості НАБУ щодо прослуховування розмов і проведення експертиз.

Україна має провести перший в історії зовнішній аудит Національного антикорупційного бюро (НАБУ) незалежними експертами, призначеними міжнародними партнерами до кінця вересня 2024 року. Також має бути забезпечено опцію прослуховування НАБУ розмов. Про це йдеться у документах МВФ до другого перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility – EFF), які Фонд оприлюднив 11 грудня.

Це, як вказує МВФ, забезпечить неупереджену та офіційну оцінку діяльності НАБУ з моменту його створення у 2015 року і може виявити сфери для покращення та допоможе посилити підзвітність НАБУ, особливо в світлі запропонованого законопроекту про збільшення його штату з 700 до 1000 осіб (закон про збільшення штату НАБУ вже ухвалено – прим. ред.).

«Як передбачено законом, через рік після призначення директора НАБУ у березні 2023 року зовнішній аудит ефективності НАБУ за участю трьох незалежних експертів із міжнародним досвідом буде завершено та опубліковано звіт. Для ефективної реалізації закону про надання НАБУ повноважень щодо перехоплення комунікацій (прослуховування телефонних розмов) ми розробимо план реалізації на період після введення воєнного стану щодо забезпечення НАБУ ресурсами, обладнанням та технологічними рішеннями для самостійного перехоплення повідомлень стаціонарних та мобільних пристроїв.

Згідно з нашими ширшими планами реформування судово-експертної системи для кримінально-виконавчої діяльності, ми забезпечимо доступ НАБУ до незалежних і компетентних судово-медичних експертів, щоб воно могло ефективно виконувати свій слідчий мандат, у тому числі розслідувати складні корупційні схеми», - вказує МВФ.

Також МВФ вказує, що щорічна звітність НАЗК про виконання Антикорупційної стратегії України до 2022 року стане корисним внеском для діагностики управління та корупції після воєнного стану, яка буде підтримуватися МВФ.

Нагадаємо, МВФ чекає, що для ВАКС скасують правило про розгляд справ у колегіях з трьох суддів, бо збільшується кількість нерозглянутих справ.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», МВФ також очікує, що в Україні буде створено окремий Адміністративний суд для розгляду справ проти НАБУ, НАЗК і Національного банку. При цьому суддів до нього будуть відбирати за тією ж процедурою, що і колись суддів Вищого антикорупційного суду – за участі Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) або подібного органу. Прийняти відповідний закон Україна повинна до липня 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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