МВФ чекає, що Україна відбере суддів окремого Адмінсуду для справ проти НАБУ, НАЗК і Нацбанку за участі міжнародних експертів за зразком ВАКС

Відібрати суддів для окремого адмінсуду у справах проти НАБУ, НАЗК і Нацбанку за тими ж процедурами, що й для Антикорсуду – за участі міжнародних експертів, - нові вимоги від МВФ.

Джерело фото: president.gov.ua

В Україні буде створено окремий Адміністративний суд для розгляду справ проти НАБУ, НАЗК і Національного банку. При цьому суддів до нього будуть відбирати за тією ж процедурою, що і колись суддів Вищого антикорупційного суду – за участі Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) або подібного органу. Про це йдеться у документі, який оприлюднив 11 грудня МВФ.

Отже, 11 грудня виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility – EFF). Успішне завершення перегляду відкриває Україні шлях до отримання третього траншу фінансування обсягом близько 900 млн доларів США вже найближчим часом. Разом з тим, програма EFF передбачає впровадження низки політик, насамперед в сферах боротьби і запобігання корупції, верховенства права тощо.

Стосовно судової влади у документі, який опублікував МВФ, йдеться про наступне.

Подальший прогрес щодо антикорупційної та судової реформ у 2024 році має сприяти зміцненню інституцій та створенню сприятливого середовища для післявоєнної реконструкції та приватних інвестицій, зазначається у документі. Для цього необхідно, серед іншого, виконання Україною наступних вимог.

- Прийняття закону про раціоналізацію розгляду Вищим антикорупційним судом справ одним суддею або колегією суддів (пропонований структурний орієнтир – кінець березня 2024 р.), що підвищить ефективність і результативність розгляду численних і складних справ про корупцію (на додаток до того, що у вересні оголошено 24 нові вакансії).

- Прийняття закону про створення нового адміністративного суду (на заміну ліквідованому Окружному адміністративному суду Києва) (пропонований структурний орієнтир – кінець липня 2024 р.), що забезпечить незалежний, компетентний та об’єктивний розгляд адміністративних справ, поданих проти НБУ, НАБУ, НАЗК, та інших національних державних органів суддями, які належним чином перевірені на предмет професійної компетентності та доброчесності («з дотриманням подібних процедур відбору для суддів із питань боротьби з корупцією»).

- Перший в історії зовнішній аудит НАБУ незалежними експертами, призначеними міжнародними партнерами (пропонований структурний орієнтир – кінець вересня 2024 р.) забезпечить неупереджену та офіційну оцінку діяльності НАБУ з моменту його створення у 2015 р., може виявити сфери для покращення та допоможе посилити підзвітність НАБУ, особливо в світлі запропонованого законопроекту про збільшення його штату з 700 до 1000 осіб. Щорічна звітність НАЗК про виконання Антикорупційної стратегії України до 2022 року стане корисним внеском для діагностики управління та корупції після воєнного стану, яка буде підтримуватися МВФ.

Окремо наголошується, що після розпуску ОАСК в грудні 2022 року Україна зобов’язалася ухвалити «закон про створення нового суду, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, НБУ, НАБУ, НАЗК) суддями, які пройшли відповідну професійну перевірку на компетентність і доброчесність з вирішальним голосом незалежних експертів з міжнародним досвідом».

Отже, до кінця липня 2024 року Україна має розробити та ухвалити відповідний закон, який передбачає створення окремого адмінсуду за участі міжнародних експертів.

Втім, слід зауважити, що Окружний адмінсуд Києва не спеціалізувався лише на «справах проти НАБУ, НАЗК, НБУ», як це вказує МВФ в своїх вимогах щодо створення «суду на заміну».

Тобто, судячи з тексту документу МВФ, за компетенцією заплановано зробити суд зовсім іншого формату, який не буде займатися, наприклад, спорами пенсіонерів з державою чи держслужбовців середньої ланки стосовно їх звільнення з посад. Для таких «дрібних» за значенням для міжнародної спільноти справ, вірогідно, запровадять Київський міський окружний адмінсуд.

Що ж стосується справ «проти НАБУ, НАЗК, НБУ» - то скоріш за все, йдеться про створення на зразок «Вищого адміністративного суду», на який раніше у своєму Плані описували представники Білого дому.

Також нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Європейська Комісія у своєму Звіті стосовно виконання Україною вимог для початку переговорів про вступ до ЄС, який вона опублікувала 8 листопада, зробила висновок, що «доступ громадян до правосуддя у спорах за участю центральних органів влади після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва «погіршився».

«Після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва доступ до правосуддя у справах за участю центральних органів влади погіршується, оскільки новий суд ще не створено, а суд, на який покладено тимчасові повноваження, переповнений», - зазначає Єврокомісія.

Єврокомісія також вказує, що після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва треба «створити новий адміністративний суд для розгляду справ, пов’язаних із центральними державними органами, укомплектований належним чином перевіреними суддями».

Разом з тим, питанням лишається, чи одна й та сама установа у розумінні партнерів – Київський міський окружний адміністративний суд та «новий адміністративний суд для розгляду справ, пов’язаних із центральними державними органами».

«Якщо буквально читати текст Меморандуму, то вбачається, що КМОАС і згаданий в Меморандумі суд, це зовсім різні суди, з окремими доборами суддів. Створення такого суду також буде мати наслідком суттєві зміни в Кодексі адміністративного судочинства, з чітким визначенням підсудності. Втім, можливо, у подальшому це питання буде якось врегульовано державою і стане більш зрозуміло, скільки адміністративних судів буде існувати в країні, і скільки штатних посад суддів потрібно буде заповнити», - раніше зазначив в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» голова ВККС Роман Ігнатов.

Член ВККС Віталій Гацелюк в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» також розмежував ці дві установи. «При цьому не слід забувати, що буде необхідно відібрати суддів для нового Київського міського окружного адміністративного суду та адміністративного суду, який буде розглядати позови до центральних органів влади (про який зараз ідуть періодичні дискусії)», - зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

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