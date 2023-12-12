МВФ ожидает, что Украина отберет судей отдельного Админсуда для дел против НАБУ, НАПК и Нацбанка с участием международных экспертов по образцу ВАКС

Отобрать судей для отдельного админсуда по делам против НАБУ, НАПК и Нацбанка по тем же процедурам, что и для Антикорсуда – при участии международных экспертов, - новые требования от МВФ.

Источник фото: president.gov.ua

В Украине будет создан отдельный Административный суд для рассмотрения дел против НАБУ, НАПК и Национального банка. При этом судей к нему будут отбирать по той же процедуре, что и когда-то судей Высшего антикоррупционного суда – с участием Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ) или подобного органа. Об этом говорится в документе, обнародованном 11 декабря МВФ.

Итак, 11 декабря исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершил второй пересмотр программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины (Extended Fund Facility – EFF). Успешное завершение пересмотра открывает Украине путь к получению третьего транша финансирования в размере около 900 млн долларов США уже в ближайшее время. Вместе с тем, программа EFF предусматривает внедрение ряда политик, прежде всего в сферах борьбы и предотвращения коррупции, верховенства права и т.д.

Относительно судебной власти в документе, опубликованном МВФ, речь идет о следующем.

Дальнейший прогресс в антикоррупционной и судебной реформах в 2024 году должен способствовать укреплению институтов и созданию благоприятной среды для послевоенной реконструкции и частных инвестиций, отмечается в документе. Для этого необходимо, в частности, выполнение Украиной следующих требований.

Принятие закона о рационализации рассмотрения Высшим антикоррупционным судом дел одним судьей или коллегией судей (предлагаемый структурный ориентир – конец марта 2024 г.), что повысит эффективность и результативность рассмотрения многочисленных и сложных дел о коррупции (в дополнение к тому, что в сентябре объявлено 24 новые вакансии).

Принятие закона о создании нового административного суда (взамен ликвидированному Окружному административному суду Киева) (предлагаемый структурный ориентир – конец июля 2024 г.), что обеспечит независимое, компетентное и объективное рассмотрение административных дел, поданных против НБУ, НАБУ, НАПК, и других национальных государственных органов судьями, которые должным образом проверены на предмет профессиональной компетентности и добродетели («с соблюдением подобных процедур отбора для судей по борьбе с коррупцией»).

Первый в истории внешний аудит НАБУ независимыми экспертами, назначенными международными партнерами (предлагаемый структурный ориентир – конец сентября 2024 г.) обеспечит беспристрастную и официальную оценку деятельности НАБУ с его создания в 2015 г., может выявить сферы для улучшения и поможет усилить подотчетность НАБУ , особенно в свете предложенного законопроекта об увеличении его штата с 700 до 1000 человек. Ежегодная отчетность НАПК о выполнении Антикоррупционной стратегии Украины до 2022 года станет полезным вкладом для диагностики управления и коррупции после военного положения, которое будет поддерживаться МВФ.

Отдельно отмечается, что после роспуска ОАСК в декабре 2022 года Украина обязалась принять «закон о создании нового суда, рассматривающего административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, прошедшими соответствующую профессиональную проверку на компетентность и добродетель с решающим голосом независимых экспертов с международным опытом».

Следовательно, до конца июля 2024 Украина должна разработать и принять соответствующий закон, предусматривающий создание отдельного админсуда с участием международных экспертов.

Впрочем, следует отметить, что Окружной админсуд Киева не специализировался только на «делах против НАБУ, НАПК, НБУ», как это указывает МВФ в своих требованиях по созданию «суда по замене».

То есть, судя по тексту документа МВФ, по компетенции запланировано сделать суд совсем иного формата, который не будет заниматься, например, спорами пенсионеров с государством или госслужащих среднего звена по их увольнению. Для таких мелких по значению для международного сообщества дел, вероятно, введут Киевский городской окружной админсуд.

Что же касается дел «против НАБУ, НАПК, НБУ» - то, скорее всего, речь идет о создании вроде «Высшего административного суда», который ранее в своем Плане описывали представители Белого дома.

Также напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Европейская Комиссия в своем Отчете относительно выполнения Украиной требований для начала переговоров о вступлении в ЕС, которое она опубликовала 8 ноября, заключила, что «доступ граждан к правосудию в спорах с участием центральных органов власти после ликвидации Окружного административного суда Киева «ухудшился».

«После ликвидации Окружного административного суда Киева доступ к правосудию по делам с участием центральных органов власти ухудшается, поскольку новый суд еще не создан, а суд, на который возложены временные полномочия, переполнен», - отмечает Еврокомиссия.

Еврокомиссия также указывает, что после ликвидации Окружного административного суда Киева нужно «создать новый административный суд для рассмотрения дел, связанных с центральными государственными органами, укомплектованный надлежащим образом проверенными судьями».

Вместе с тем, вопросом остается, одно и то же учреждение в понимании партнеров – Киевский городской окружной административный суд и «новый административный суд для рассмотрения дел, связанных с центральными государственными органами».

«Если буквально читать текст Меморандума, то усматривается, что КМОАС и упомянутый в Меморандуме суд, это совершенно разные суды с отдельными отборами судей. Создание такого суда также приведет к существенным изменениям в Кодексе административного судопроизводства, с четким определением подсудности. Впрочем, возможно, в дальнейшем этот вопрос будет как-то урегулирован государством и станет понятнее, сколько административных судов будет существовать в стране, и сколько штатных должностей судей нужно будет заполнить», - ранее отметил в интервью «Судебно-юридической газете» глава ВККС Роман Игнатов.

Член ВККС Виталий Гацелюк в интервью «Судебно-юридической газете» также разграничивал эти два учреждения. «При этом не следует забывать, что необходимо будет отобрать судей для нового Киевского городского окружного административного суда и административного суда, который будет рассматривать иски к центральным органам власти (о котором сейчас идут периодические дискуссии)», - отметил он.

Автор: Наталья Мамченко

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