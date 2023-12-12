Абоненты «Киевстара» не могут перейти на других операторов через роуминг: причина

В Минцифре сообщили, что это временная проблема, над которой активно работают все специалисты компании «Киевстар».

Как сообщалось ранее, 12 декабря в работе оператора мобильной связи «Киевстар» произошел технический сбой.

Пользователи «Киевстара» пока не могут перейти на других операторов через внутренний роуминг в результате масштабного сбоя, который до сих пор продолжается. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в комментарии hromadske.

«Нацроуминг не работает из-за того, что сеть «Киевстара» не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что это временная проблема, над которой активно работают все специалисты компании «Киевстар», чтобы снова вернуть связь своим абонентам. В ближайшее время они возобновят оказание услуг.

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