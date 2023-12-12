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Антиконкурентные действия и монопольные власти: Epic Games выиграли большое антимонопольное дело против Google

13:19, 12 декабря 2023
Компания была признана виновной в том, что она имеет монопольные власти на рынках распространения Android-приложений и рынках платежных услуг в приложениях.
Антиконкурентные действия и монопольные власти: Epic Games выиграли большое антимонопольное дело против Google
Фото: istockphoto.com
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Суд в Калифорнии принял решение в пользу Epic Games по антимонопольному делу против Google. Гиганта признали виновным в антиконкурентных действиях и получении монопольных властей. Об этом говорится в постановлении суда.

Так, суд присяжных после трех лет рассмотрения по делу Epic против Google вынес свой вердикт. Присяжные поддержали все пункты обвинений против Google. Следовательно, компания была признана виновной в том, что она имеет монопольные власти на рынках распространения Android-приложений и рынках платежных услуг в приложениях. Также Google сочли виновной в совершении антиконкурентных действий на этих рынках, из-за которых пострадала Epic Games.

В постановлении говорится, что Google создала монополию, установив Google Play приложением по умолчанию на Android-устройствах и принял антиконкурентные соглашения с разработчиками игр и производителями комплектного оборудования.

Победа Epic Games над Google могла бы привести к тому, что последнюю обяжут поменять свою практику выставления счетов и понизить свои роялти. Изменение политики имело бы серьезные последствия для отрасли и предоставило бы новые возможности небольшим студиям и независимым разработчикам игр и приложений.

«Сегодняшний вердикт является победой для всех разработчиков приложений потребителей по всему миру. Это доказывает, что практика магазина приложений Google незаконна, и они злоупотребляют своей монополией, чтобы получить непомерные комиссии, подавить конкуренцию и сократить инновации», — отмечает Epic Games в своем блоге.

Однако Google не собирается соглашаться с решением суда и, вероятно, стремится вовлечь Epic Games в многолетние судебные споры.

Вице-президент Google по вопросам правительственных дел и государственной политики Уилсон Уайт в комментарии The Verge уже подтвердил, что компания будет оспаривать приговор калифорнийского суда.

«Мы планируем обжаловать приговор. Android и Google Play предлагают больший выбор и открытость, чем любая другая основная мобильная платформа. Испытания показали, что мы жестко конкурируем с Apple и ее App Store, а также магазинами программ для устройств Android и игровых консолей», — заявил он.

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