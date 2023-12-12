Антиконкурентні дії та монопольна влада: Epic Games виграла велику антимонопольну справу проти Google

Компанію було визнано винною у тому, що вона має монопольну владу на ринках розповсюдження Android-застосунків і ринках платіжних послуг у застосунках.

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Суд у Каліфорнії ухвалив рішення на користь Epic Games у антимонопольній справі проти Google. Гіганта визнали винним в антиконкурентних діях і отриманні монопольної влади. Про це йдеться у постанові суду.

Так, суд присяжних після трьох років розгляду у справі Epic проти Google виніс свій вердикт. Присяжні одностайно підтримали всі пункти звинувачень проти Google. Відтак компанію було визнано винною у тому, що вона має монопольну владу на ринках розповсюдження Android-застосунків і ринках платіжних послуг у застосунках. Також Google визнали винною у вчиненні антиконкурентних дій на цих ринках, через які постраждала Epic Games.

У постанові йдеться, що Google створила монополію, встановивши Google Play застосунком за замовчуванням на Android-пристроях та ухваливши антиконкурентні угоди з розробниками ігор та виробниками комплектного обладнання.

Перемога Epic Games над Google могла б призвести до того, що останню зобов’яжуть змінити свою практику виставлення рахунків і знизити свої роялті. Зміна політики мала б серйозні наслідки для галузі та надало б нові можливості невеликим студіям та незалежним розробникам ігор та застосунків.

«Сьогоднішній вердикт є перемогою для всіх розробників застосунків споживачів у всьому світі. Це доводить, що практика магазину додатків Google є незаконною, і вони зловживають своєю монополією, щоб отримати непомірні комісії, придушити конкуренцію та скоротити інновації», — наголошує Epic Games у своєму блозі.

Однак Google не збирається погоджуватися з рішенням суду і, ймовірно, прагне затягнути Epic Games у багаторічні судові суперечки.

Віцепрезидент Google із питань урядових справ і державної політики Вілсон Вайт в коментарі The Verge вже підтвердив, що компанія оскаржуватиме вирок каліфорнійського суду.

«Ми плануємо оскаржити вирок. Android і Google Play пропонують більший вибір і відкритість, ніж будь-яка інша основна мобільна платформа. Випробування показало, що ми жорстко конкуруємо з Apple та її App Store, а також магазинами програм для пристроїв Android та ігрових консолей», — заявив він.

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