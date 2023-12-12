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Справи про банкрутство, корпоративні спори та земельні відносини: огляд практики КГС ВС

11:19, 12 грудня 2023
Огляд актуальної судової практики КГС ВС оприлюднили за жовтень 2023 року.
Справи про банкрутство, корпоративні спори та земельні відносини: огляд практики КГС ВС
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Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики КГС ВС за жовтень 2023 року, в якому висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки про:

наслідки розгляду позовної заяви про звернення стягнення на предмет іпотеки боржника, який перебуває у процедурі банкрутства;

залучення нових (поточних) кредиторів при внесенні змін до плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство;

розмір грошових вимог кредитора до майнового поручителя, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство, та про врахування курсової різниці під час розгляду таких кредиторських вимог.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів та корпоративних прав містяться висновки щодо:

визначення суду, до юрисдикції якого віднесено розгляд справи у спорі про визнання учасником юридичної особи, який вибув, укладених нею договорів купівлі-продажу нерухомого майна недійсними з підстав порушення його корпоративних прав;

відсутності підстав для зобов’язання ТОВ надати документи, що виходять за межі обсягу аудиторської перевірки, а також електронні бази даних ТОВ, які не є документами;

недопустимості вжиття судом такого заходу забезпечення позову, як зупинення дії рішення загальних зборів ОСББ, що не передбачений ні ст. 137 ГПК України, ні іншими законами України або міжнародними договорами.

У постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правові висновки про:

правомірність реалізації передбаченого договором оренди земельної ділянки права орендодавця на його розірвання в односторонньому порядку з підстав використання орендарем земельної ділянки не за цільовим призначенням;

особливості розгляду спорів про приватизацію об’єктів державної власності шляхом їх викупу орендарем;

право власності співвласників багатоквартирного житлового будинку на контейнерний майданчик, який побудований біля цього будинку та необхідний для задоволення побутових потреб його співвласників.

У постановах у справах, що виникають із правочинів, зокрема договорів, наведено правові висновки щодо:

правомірності застосування заборони здійснення банками валютних операцій, учасниками яких є суб’єкти з місцезнаходженням у рф або в рб, до операцій із зарахування коштів, що надійшли від таких суб’єктів на поточний рахунок клієнта в Україні як платіж за договором оренди. Відсутність у цьому разі порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

мети неустойки, яка полягає в стимулюванні боржника та не покликана на отримання кредитором невиправданих прибутків внаслідок стягнення штрафних санкцій.

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