МВФ розробив три сценарії для України залежно від продовження війни

Негативний сценарій передбачає, що війна триватиме до кінця 2025 року, що призведе до скорочення ВВП на 5% наступного року.

Міжнародний валютний фонд дав прогноз для України залежно від термінів закінчення війни. Йдеться про базовий, негативний та позитивний сценарії. Про це йдеться у Меморандумі із МВФ.

Базовий макроекономічний прогноз ґрунтується на припущенні, що війна завершиться до кінця 2024 року з очікуваним зростанням ВВП на 3–4%, 2025-го — на 6,5%.

Негативний сценарій, що передбачає більш тривалу та інтенсивну війну, допускає припинення війни до кінця 2025 року. Це призведе до різкого падіння реального ВВП на 5% у 2024 році (порівняно зі зростанням на 3-4% у базовому сценарії) та нульового зростання у 2025 році.

Позитивний сценарій не вказує точного терміну закінчення бойових дій, але за високих інвестицій, міграційного притоку та збільшення продуктивності зростання ВВП може досягти до 10% до 2025 року.

Нагадаємо, що МВФ схвалив другий перегляд програми для України.

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