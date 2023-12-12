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  1. У світі

Канцлер Австрії Нехаммер виступив проти переговорів щодо вступу України до ЄС

10:59, 12 грудня 2023
Федеральний канцлер Карл Нехаммер заявив, що Україна не повинена отримувати привілеїв, які не має Боснія та Герцеговина.
Канцлер Австрії Нехаммер виступив проти переговорів щодо вступу України до ЄС
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Австрійський федеральний канцлер Карл Нехаммер заявив, що країна виступає проти початку переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Він пояснив це тим, що Київ не повинен отримувати привілеїв, які не має Боснія та Герцеговина. Його слова наведені у протоколі парламентської сесії Комітету у справах ЄС Національної ради республіки.

За словами канцлера, Австрія «не погодиться на переговори щодо вступу з Україною в нинішніх умовах».

Карл Нехаммер заявив, що «не повинно бути жодного фаворитизму щодо України порівняно з Боснією та Герцеговиною, яка зараз також веде переговори про вступ».

Також він додав, що Україні та Молдові має бути запропонована перспектива вступу до ЄС «на знак солідарності», але він виступив проти прискореної процедури.

Раніше ми писали, що початок переговорів щодо вступу України до ЄС можуть перенести через Угорщину.

Додамо, Угорщина до майбутнього саміту Євросоюзу блокує усі питання щодо України.

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