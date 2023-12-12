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  1. У світі

Якщо у Євросоюзі підуть на поступки Угорщині, це може коштувати посад вищому керівництву ЄС, — ЗМІ

13:00, 12 грудня 2023
Деякі країни ЄС розглядають угорські погрози як спосіб отримати більше грошей від Європейської комісії, однак це може підірвати Євросоюз у довгостроковій перспективі.
Якщо у Євросоюзі підуть на поступки Угорщині, це може коштувати посад вищому керівництву ЄС, — ЗМІ
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Якщо у Євросоюзі підуть на поступки Угорщині щодо членства України, це може коштувати посад вищому керівництву ЄС. Про це повідомляє Politico.

Видання зазначає, що Угорщина та її прем'єр Віктор Орбан вже вдається до відвертого шантажу ЄС.

Для того, щоб країна не блокувала питання членства України в ЄС, довгострокового бюджету блоку, та міграцію, Єврокомісія має намір надати Угорщині доступ до мільярдів коштів ЄС, які були заморожені Брюсселем через побоювання щодо незалежності судової системи.

Деякі країни ЄС розглядають угорські погрози як спосіб отримати більше грошей від Європейської комісії, і хоча поступка Орбану зараз може полегшити ситуацію в короткостроковій перспективі, це може підірвати Євросоюз у довгостроковій перспективі.

Politico наголошує, що якщо дозволити Орбану домогтися свого, це також викличе лють Європейського парламенту напередодні виборів у ЄС наступного року і подальшого звільнення з вищих посад, зокрема для президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, в разі її бажання переобратися на другий термін.

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