Если в Евросоюзе пойдут на уступки Венгрии, это может стоить должности высшему руководству ЕС, — СМИ

Некоторые страны ЕС рассматривают венгерские угрозы как способ получить больше денег от Европейской комиссии, однако это может подорвать Евросоюз в долгосрочной перспективе.

Если в Евросоюзе пойдут на уступки Венгрии по поводу членства Украины, это может стоить должностей высшему руководству ЕС. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что Венгрия и ее премьер Виктор Орбан уже прибегают к откровенному шантажу ЕС.

Для того, чтобы страна не блокировала вопрос членства Украины в ЕС, долгосрочного бюджета блока и миграцию, Еврокомиссия намерена предоставить Венгрии доступ к миллиардам средств ЕС, которые были заморожены Брюсселем из-за опасений независимости судебной системы.

Некоторые страны ЕС рассматривают венгерские угрозы как способ получить больше денег от Европейской комиссии, и хотя уступка Орбану сейчас может облегчить ситуацию в краткосрочной перспективе, это может подорвать Евросоюз в долгосрочной перспективе.

Politico отмечает, что если позволить Орбану добиться своего, это также вызовет ярость Европейского парламента в преддверии выборов в ЕС в следующем году и последующего увольнения с высших должностей, в частности для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, в случае ее желания переизбраться на второй срок.

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