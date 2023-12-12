Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто получит должности в хозяйственных судах от Закарпатья до Запорожья: список победителей конкурса

ВККС утвердила рейтинг победителей конкурса на 30 вакантных должностей судей местных хозяйственных судов.

Украина должна принять новый закон о Бюро экономической безопасности, — МВФ

МВФ отметил, что нужно принять закон, уточняющий следственные полномочия БЭБ – Бюро должно сосредоточиться на основных экономических преступлениях.

Необходимо провести первый в истории аудит НАБУ экспертами, назначенными международными партнерами, и обеспечить возможность прослушивания разговоров, - МВФ

МВФ отметил необходимость провести аудит НАБУ с помощью экспертов от международников, а также обеспечить возможности НАБУ по прослушиванию разговоров и проведению экспертиз.

Хакеры получили доступ к электронным ключам судей Хозяйственного суда Одесской области, а также к системе документооборота суда

Рассмотрение дел в судебных заседаниях суд планирует возобновить не ранее 15 декабря.

Украина должна принять закон о рационализации рассмотрения дел Антикорсудом до марта 2024 года, - МВФ

Для ВАКС отменят правило о рассмотрении дел в коллегиях из трех судей, поскольку увеличивается количество нерассмотренных дел.

  1. В Украине

Вместо Молдовы попали в соседнее село: в Одесской области задержали уклонистов в рясах

16:46, 12 декабря 2023
Мужчины заплатили по 4 тысячи долларов за переправу на лодке в Молдову, но дельцы, среди которых экс-казначей Киево-Печерской лавры, их «кинули».
Вместо Молдовы попали в соседнее село: в Одесской области задержали уклонистов в рясах
Фото: ГПСУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Одесской области возле границы с Молдовой пограничники задержали трех нарушителей в рясах и одного в спортивной одежде.

По данным ГПСУ, из трех мужчин в рясях только один принадлежал к церкви — раньше работал в казначействе Киевско-Печерской лавры, а затем отправился служить на Харьковщину.

Позже он решил переправлять мужчин за границу в сговоре со своим другом, живущим в стране ЕС. Нелегальное пересечение границы он оценил в $4 тысячи с человека. Однако в результате мужчин кинули.

Клирик переодел уклонистов в богослужебную одежду, отвез к озеру Кагул, где их встретила лодка, и доставил пассажиров на противоположный берег, сказав идти на свет, потому что там якобы уже Молдова.

На самом деле их перевезли между двумя украинскими населенными пунктами, разделенными озером.

"Пограничникам Измаильского отряда пришлось объяснить «туристам», что Украина – не Молдова и составить протоколы об админправонарушениях за попытку незаконного пересечения госграницы", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді