Вместо Молдовы попали в соседнее село: в Одесской области задержали уклонистов в рясах

Мужчины заплатили по 4 тысячи долларов за переправу на лодке в Молдову, но дельцы, среди которых экс-казначей Киево-Печерской лавры, их «кинули».

Фото: ГПСУ

В Одесской области возле границы с Молдовой пограничники задержали трех нарушителей в рясах и одного в спортивной одежде.

По данным ГПСУ, из трех мужчин в рясях только один принадлежал к церкви — раньше работал в казначействе Киевско-Печерской лавры, а затем отправился служить на Харьковщину.

Позже он решил переправлять мужчин за границу в сговоре со своим другом, живущим в стране ЕС. Нелегальное пересечение границы он оценил в $4 тысячи с человека. Однако в результате мужчин кинули.

Клирик переодел уклонистов в богослужебную одежду, отвез к озеру Кагул, где их встретила лодка, и доставил пассажиров на противоположный берег, сказав идти на свет, потому что там якобы уже Молдова.

На самом деле их перевезли между двумя украинскими населенными пунктами, разделенными озером.

"Пограничникам Измаильского отряда пришлось объяснить «туристам», что Украина – не Молдова и составить протоколы об админправонарушениях за попытку незаконного пересечения госграницы", - говорится в сообщении.

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