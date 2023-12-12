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Взятка за решение по земле: председатель райсуда по Виннитчине приговорен к 7 годам лишения свободы

10:34, 12 декабря 2023
Судья высказал просьбу предоставить через посредника неправомерную выгоду в размере 40 000 гривен за каждый гектар земельного участка, что с учетом площади земли 3,09 га составляет 120 тысяч гривен.
Взятка за решение по земле: председатель райсуда по Виннитчине приговорен к 7 годам лишения свободы
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Во вторник, 12 декабря, коллегия судей ВАКС объявила приговор, которым председатель одного из районных судов Винницкой области года признан виновным в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба САП.

«Приговором суда судья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах сроком на 3 года с конфискацией части имущества», - говорится в сообщении.

Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционную палату ВАКС.

В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что в августе 2021 года судья высказал просьбу предоставить через посредника неправомерную выгоду в размере 40 000 гривен за каждый гектар земельного участка, что с учетом площади земли 3,09 га составляет 120 тыс. гривен (4620 долл. США), за принятие решения о признании права собственности на эту земельную долю (пай) за физическим лицом.

Детективами НАБУ совместно с Управлением стратегических расследований в Винницкой области ДСР Нацполиции в ходе проведения следственных действий задокументировано два факта передачи средств - 3 тыс. долларов США и 1 620 долларов США.

В САП не называют фамилию судьи, но, по данным СМИ, речь идет о главе Тывровского районного суда Винницкой области Игоре Ратушняке.

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