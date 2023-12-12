Агрессор должен оказаться в очень сложной позиции, — Зеленский провел встречу с представителями аналитических центров США

Президент рассказал о результатах, которых достигают ВСУ, а также об успехах в Черном море.

Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США. В Вашингтоне он встретился с представителями аналитических центров США.

По словам главы государства, обсуждалось, как сохранить американскую поддержку Украины и внимание нашего государства в условиях других глобальных вызовов.

"Рассказал о результатах, которых достигают наши воины, используя вооруженную помощь от США, о наших успехах в Черном море. Благодаря действиям украинских воинов и с помощью партнеров агрессор должен оказаться в очень сложной для себя позиции", - говорится в сообщении.

Фото: Офис Президента

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