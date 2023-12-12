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Минкульт создает музейный реестр: его запустят в 2024 году

11:25, 12 декабря 2023
Согласно концепции, музейный реестр будет открыт для широких масс.
Минкульт создает музейный реестр: его запустят в 2024 году
Фото: mcip.gov.ua
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Министерство культуры и информационной политики создает музейный реестр, который объединит более 12 млн экспонатов. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Анастасия Бондарь в интервью «Интерфакс-Украина».

Так, создание музейного реестра финансирует правительство Польши, работы уже выполнены более чем на половину.

«Я надеюсь, что к середине следующего года мы сможем его запускать. Уже было тестирование с отдельными музеями», – сообщила Бондарь.

Постановлением Кабмина №1388 от 2 декабря 2021 определен перечень музеев, в которых хранится государственная часть музейного фонда.

«Но музеев гораздо больше, и не все принадлежат к сфере деятельности Министерства культуры. Есть музеи медицины, военные, фонды которых также принадлежат государству и являются частью государственного музейного фонда. Плюс есть еще частные или школьные, или при учреждениях и организациях – очень много всего… Мы провели несколько опросов в областях, чтобы понять, с каким финальным объемом придется работать, и получили примерно 12 миллионов», – сообщила Бондарь.

Основная идея музейного реестра – доступ через вебинтерфейс, сотрудник входит по электронному адресу и логинится за кэпом должностного лица. Для каждого музея интерфейс будет стандартизирован, он будет динамически изменяться в соответствии с внесенными данными.

«Мы подробно проработали его структуру. Остановились на том, что хотим финально добавить функцию контроля над перемещением ценностей, чтобы сразу видели не только что и где находится в стране, но и что, где, куда и когда уехало», - отметила Бондарь.

В настоящее время для экспонирования за границей необходимо множество документов в бумажном формате, сопровождающихся достаточно кропотливым процессом со многими согласованиями. В Минкульте ставят целью оцифровать и упростить процесс для сотрудников музейных учреждений, чтобы на этапе формирования в электронной системе коллекции на перемещение базовая информация подтягивалась автоматически в соответствующие формы.

Согласно концепции, музейный реестр будет открыт для широких масс.

«Государство должно понимать, какие объекты, где находятся и в каком состоянии. В то же время и граждане получат возможность доступа к информации о музейных ценностях в стране... Это же класс, когда мы в реестре по поиску «Малевич» можем посмотреть, где в Украине можно увидеть его работы, или узнать, где есть скелеты мамонта», - привела примеры Бондаря.

Помимо информационной функции, реестр призван помочь в защите экспонатов.

«Мы сразу ставим критерии, принятые Европой или Интерполом. Наша электронная база должна автоматически по некоторым сценариям подключаться к этим каналам. Если появляется галочка, что объект считается пропавшим, международные правоохранительные структуры должны видеть его, чтобы мониторить в мире», – отметила Бондарь.

Такой инструмент смог бы помочь Украине в судебных исках по возвращению ценностей. В качестве примера Бондарь привела ситуацию со скифским золотом.

«Почти десятилетия мы доказывали, что коллекции принадлежат государству Украина, а не конкретному музею, только распорядитель. Музейные предметы, музейные коллекции и собрание государственной части Музейного фонда Украины закрепляются за музеями на праве оперативного управления. Государственный реестр помог бы просто показать на международном уровне, что эти предметы принадлежат государству», – говорит она.

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