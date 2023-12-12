В Донецкой области разоблачили агентку, которая сливала россиянам данные об ВСУ через «связного» с УПЦ МП

Женщина передавала священнику УПЦ МП данные о расположении ВСУ.

Фото: ОГП

В Донецкой области разоблачили и сообщили о подозрении гражданке в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Как сообщил ОГП, в июне-июле 2023 староста одной из церквей, поддерживая оккупацию Украины российскими войсками, распространяла информацию военного характера.

«Женщина наблюдала за расположением и перемещением тяжелой техники ВСУ, в частности БМП, и личного состава на территории Краматорской ТГ. Позже она в ходе беседы посылала полученные данные знакомому священнику. К текстовым сообщениям подозреваемая добавляла скриншот из Google maps», - говорится в сообщении.

Сам священнослужитель – бывший настоятель храма УПЦ МП в феврале 2022 года выехал в временно оккупированный г. Донецк.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

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