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Возможно ли исправить ошибку в отправленном сообщении по заблокированным налоговым накладным

20:14, 12 декабря 2023
Налоговики рассказывают, что при получении плательщиком квитанции о непринятии уведомления такой плательщик имеет право прислать его с правильными данными.
Возможно ли исправить ошибку в отправленном сообщении по заблокированным налоговым накладным
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Государственная налоговая служба в Ивано-Франковской области разъяснила, возможно ли исправить ошибку в отправленном сообщении по заблокированным налоговым накладным.

Так, согласно п. 10 Порядка приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утвержденного постановлением КМУ от 11.12.2019 №1165 «Об утверждении порядков по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета налогообложения в случае остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных контролирующий орган в течение операционного дня направляет (в электронной форме в текстовом формате) в автоматическом режиме плательщику налога квитанцию о приостановлении регистрации налоговой накладной/расчета корректировки, которая является подтверждением остановки.

Согласно п. 4 Порядка принятия решений о регистрации/отказе в регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, утвержденного приказом Минфина от 12.12.2019 №520, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 13.12.241 при остановке регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в ЕРНН налогоплательщик имеет право подать копии документов и письменные объяснения по подтверждению информации, указанной в налоговой накладной/расчете корректировки, для рассмотрения вопроса принятия комиссией регионального уровня решения о регистрации/отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировка в ЕРНН.

ГНС размещает и постоянно обновляет на своем официальном вебпортале сведения о средствах электронной связи, с помощью которых могут подаваться письменные объяснения и копии документов. (п. 8 Порядка №520).

Объяснения и копии документов представляются в виде Уведомления о предоставлении объяснений и копий документов по налоговым накладным/расчетам корректировки, регистрация которых приостановлена.

Действующим законодательством не предусмотрено исправление ошибок в отправленном Сообщении.

При получении плательщиком квитанции о не принятии Уведомления такой плательщик имеет право прислать его с правильными данными.

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