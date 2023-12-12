Авиакомпания SAS отказалась от Nesquik из-за внесения Nestle в список спонсоров войны

Напитки Nesquik исчезли из меню Скандинавских авиалиний.

Фото: sasgroup.net

В скандинавской авиакомпании SAS решили убрать напитки Nesquik из меню. Такое решение было принято из-за попадания компании Nestle в список спонсоров войны в Украине, передает телеканал TV2.

Источник получил электронное письмо, в котором авиакомпания подтвердила свое решение.

«Мы можем подтвердить, что мы исключили Nesquik из бортового ассортимента, из-за добавления компании Nestle в украинский список спонсоров войны», - сообщила авиакомпания SAS.

Кроме того, компания отказалась от напитков Pepsi.

SAS заявила, что общается с поставщиками и выясняет их намерения.

«Кроме того, у нас есть диалог с небольшой группой поставщиков, чтобы понять их планы на будущее», - заявили в авиакомпании.

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