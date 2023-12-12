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  1. В Украине

Не стоит «делать трагедию» из-за задержки американской помощи Украине — Алексей Данилов

09:40, 12 декабря 2023
Алексей Данилов уверен, что американская оборонная помощь Украине будет принята.
Не стоит «делать трагедию» из-за задержки американской помощи Украине — Алексей Данилов
Фото: radiosvoboda.org
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США пока не пришли к консенсусу относительно бюджета на следующий финансовый год, в котором также заложена поддержка Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не стоит делать из этого трагедию. Об этом он сказал в интервью BBC.

«Если случится так, что мы получим подарок к Рождеству, мы будем счастливы», – сказал Данилов.

По его словам, если это произойдет чуть позже, то «не стоит делать из этого трагедию».

Отвечая на вопрос, проиграет ли Украина войну, если США перестанет помогать, он отверг такую возможность, потому что «правда на нашей стороне».

«Уничтожит ли нутин нас на виду у всего человечества? Будет ли он убивать наших детей, наших женщин, наших стариков? И весь мир будет смотреть на это с закрытыми очами? Тогда возникает вопрос: в каком мире мы живем?», - добавил секретарь СНБО.

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