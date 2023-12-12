Не варто «робити трагедію» через затримку американської допомоги Україні — Олексій Данілов

Олексій Данилов упевнений, що американська оборонна допомога Україні буде прийнята.

Фото: radiosvoboda.org

США наразі не дійшли консенсусу щодо бюджету на наступний фінансовий рік, у якому також закладена підтримка України. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що не варто робити з цього трагедію. Про це він сказав в інтерв'ю BBC.

«Якщо станеться так, що ми отримаємо подарунок до Різдва, ми будемо щасливі», - сказав Данілов.

За його словами, якщо це станеться трохи пізніше, то «не варто робити з цього трагедію».

Відповідаючи на запитання, чи програє Україна війну, якщо США припинить допомагати, він відкинув таку можливість, тому що «правда на нашому боці».

«Чи знищить путін нас на очах у всього людства? Чи буде він вбивати наших дітей, наших жінок, наших старих? І весь світ буде дивитися на це із закритими очима? Тоді виникає запитання: у якому світі ми живемо?», - додав секретар РНБО.

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