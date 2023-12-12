Телефонний шахрай заволодів коштами особи похилого віку: яке рішення прийняв Верховний Суд

Верховний Суд залишив без зміни вирок щодо засудженого за телефонне шахрайство, який обманом заволодів коштами особи похилого віку.

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Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з вироком апеляційного суду, яким чоловік був засуджений за шахрайство, вчинене спільно з іншим співучасником (ч. 2 ст. 190 КК України), до покарання у виді штрафу в розмірі понад 80 тис. грн, тобто в розмірі матеріальної шкоди, спричиненої потерпілій особі. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

Вироком місцевого суду чоловіка було засуджено до покарання у вигляді мінімального розміру штрафу, передбаченого в санкції ч. 2 ст. 190 КК України (51 тис. грн). Як установили суди, чоловік за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка повідомила особі похилого віку про необхідність передачі грошових коштів для лікування її дочки, яка буцімто потрапила в ДТП, безпосередньо отримав від жінки 40 тис. грн, 1 тис. доларів США та 100 євро, спричинивши їй шкоду в розмірі понад 80 тис. грн. Апеляційний суд скасував цей вирок у частині призначення покарання та постановив свій вирок.

Верховний Суд дійшов висновку, що покарання, яке призначив засудженому апеляційний суд, відповідає вимогам закону. Адже апеляційний суд, зокрема, врахувавши положення ч. 2 ст. 53 КК України, встановив, що чоловік виконував значну роль у вчиненні шахрайства, був активним виконавцем кримінального правопорушення. І саме завдяки його активним діям спільний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілої було доведено до кінця. Тому розмір призначеного штрафу не може бути меншим за розмір майнової шкоди, спричиненої шахрайством.

З постановою ККС ВС від 19 жовтня 2023 року у справі № 459/2988/22 можна ознайомитись за посиланням.

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