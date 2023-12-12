Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ефективність САП будуть кожні два роки перевіряти аудитори

Висновок про неефективність САП, що спричинено неналежним виконанням обов’язків керівником САП буде підставою для його дострокового звільнення.

Депутати пропонують розширити підстави звільнення з військової служби під час дії воєнного стану

У Парламенті зареєстрували законопроект стосовно підстав звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ліквідується як структурний підрозділ ОГП, а прокурори переводяться – що зміниться з 1 січня

Спеціалізована антикорупційна прокуратура ліквідується як самостійний структурний підрозділ Офісу Генпрокурора, а прокурори та інші працівники САП переводяться за їх згодою.

У склад Великої Палати Верховного Суду обрано трьох нових суддів

Нових суддів делегували у склад ВП ВС Касаційний цивільний суд та Касаційний кримінальний суд.

Федір Веніславський пропонує все ж перевірити суддів Верховного Суду на поліграфі, а заразом і членів ВРП та ВККС

Став відомий текст законопроекту, яким Федір Веніславський пропонує перевірити членів Вищої ради правосуддя, ВККС та суддів Верховного Суду на детекторі брехні.

  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Телефонний шахрай заволодів коштами особи похилого віку: яке рішення прийняв Верховний Суд

09:32, 12 грудня 2023
Верховний Суд залишив без зміни вирок щодо засудженого за телефонне шахрайство, який обманом заволодів коштами особи похилого віку.
Телефонний шахрай заволодів коштами особи похилого віку: яке рішення прийняв Верховний Суд
Фото: gsminfo.com.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з вироком апеляційного суду, яким чоловік був засуджений за шахрайство, вчинене спільно з іншим співучасником (ч. 2 ст. 190 КК України), до покарання у виді штрафу в розмірі понад 80 тис. грн, тобто в розмірі матеріальної шкоди, спричиненої потерпілій особі. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

Вироком місцевого суду чоловіка було засуджено до покарання у вигляді мінімального розміру штрафу, передбаченого в санкції ч. 2 ст. 190 КК України (51 тис. грн). Як установили суди, чоловік за попередньою домовленістю з невстановленою особою, яка повідомила особі похилого віку про необхідність передачі грошових коштів для лікування її дочки, яка буцімто потрапила в ДТП, безпосередньо отримав від жінки 40 тис. грн, 1 тис. доларів США та 100 євро, спричинивши їй шкоду в розмірі понад 80 тис. грн. Апеляційний суд скасував цей вирок у частині призначення покарання та постановив свій вирок.

Верховний Суд дійшов висновку, що покарання, яке призначив засудженому апеляційний суд, відповідає вимогам закону. Адже апеляційний суд, зокрема, врахувавши положення ч. 2 ст. 53 КК України, встановив, що чоловік виконував значну роль у вчиненні шахрайства, був активним виконавцем кримінального правопорушення. І саме завдяки його активним діям спільний злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілої було доведено до кінця. Тому розмір призначеного штрафу не може бути меншим за розмір майнової шкоди, спричиненої шахрайством.

З постановою ККС ВС від 19 жовтня 2023 року у справі № 459/2988/22 можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді