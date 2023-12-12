Дональд Трамп становить загрозу демократії, — Джо Байден

На думку чинного президента США Джо Байдена, експрезидент Дональд Трамп становить загрозу демократії США.

Фото: Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що колишній президент Дональд Трамп становить загрозу демократії США. Про це він сказав на політичному зборі коштів у понеділок, 11 грудня, повідомляє Reuters.

Байден послався на заяву Трампа про те, що він буде диктатором протягом одного дня, якщо буде обраний 2024 року.

«Днями він сказав, що хоче бути диктатором лише на один день, знищити державних службовців та цілу низку інших речей. Він схвалює політичне насильство замість відкидати його. Ми не можемо цього допустити», – сказав Байден.

У свою чергу, представник Білого дому Ендрю Бейтс сказав, що Байден «працював над захистом американської демократії та об'єднанням людей усіх політичних поглядів проти цих безпрецедентних загроз», не згадуючи Трампа на ім'я.

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