Трамп пообіцяв не бути диктатором, якщо стане президентом США, крім першого дня каденції

Трамп неодноразово обіцяв «відплату» політичним опонентам, якщо він знову прийде до влади.

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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що в разі повторного обрання не буде диктатором, крім «першого дня» своєї нової каденції, – повідомляє Reuters.

Трампа під час телевізійного заходу в ратуші в Айові двічі запитали про його наміри використовувати владу з мстивими цілями. На що він відповів: «Ні. Ні. Крім першого дня».

У своєму зверненні він згадав про «перший день», коли використає свої президентські повноваження для таких заходів, як закриття південного кордону з Мексикою та розширення буріння нафти.

Політичний опонент Трампа, який балотувався проти Джо Байдена на минулих виборах, часто обіцяв «відплату» своїм політичним опонентам, зокрема, Байдену, прокурорам та іншим державним установам, які звинувачували його у різних порушеннях.

Ці обіцянки включають погрози відплати Байдену та іншим особам, які він сприймає як своїх політичних ворогів, і це стало об'єктом уваги передвиборчих кампаній та телевізійних виступів Трампа цього року.

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