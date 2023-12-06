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  1. Суд інфо

ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Другого апеляційного адмінсуду

14:01, 6 грудня 2023
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до суду, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Другого апеляційного адмінсуду
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України розгляне питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Другого апеляційного адміністративного суду 3 суддів. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

Розгляд питання відбуватиметься 27 грудня 2023 року о 9:30 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).    

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням), до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою (можна завантажити за цим посиланням);

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів з дня оприлюднення цього оголошення (5 грудня).

Форма подання документів – паперова або електронна.

Документи може бути подано суддею особисто або надіслано поштою (у тому числі електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;

електронна адреса: [email protected].

Час для особистого подання документів:

з понеділка до четверга з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 16:00;

у п’ятницю з 8:00 до 12:00 та з 12:45 до 15:00.

Скановані зображення паперових документів, направлених поштою, не пізніше наступного дня з дня їх направлення необхідно надіслати на електронну адресу: [email protected] зі сканованим зображенням документа, що підтверджує відповідне надсилання.

Судді, які бажають надіслати документи електронною поштою, повинні направити на електронну адресу Комісії згоду та інші матеріали у вигляді електронного документу (підписані кваліфікованим електронним підписом).

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