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Верховний Суд висловився щодо обов’язку обвинувачення долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази

При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. В Україні

При ввезенні авто митні платежі тепер можна сплатити через QR-код

14:30, 6 грудня 2023
В Україні спростили процедуру сплати митних платежів у «Єдиному вікні» при оформленні ввезених автомобілів.
При ввезенні авто митні платежі тепер можна сплатити через QR-код
Джерело фото: slovoidilo.ua
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Держмитслужба впровадила новий зручний сервіс для громадян, що спростить сплату митних платежів при ввезенні автомобілів через ІТ-сервіс «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». Тепер громадяни можуть самостійно оплатити митні платежі, ввівши кошти на депозитний рахунок відповідної митниці за допомогою QR-коду одним кліком, – повідомляє Державна митна служба України.

Під час самостійного оформлення автомобілів у системі «Єдине вікно», громадяни повинні зареєструватися в Особистому кабінеті та вибрати відповідні параметри. Система генерує QR-код, який дозволяє здійснити оплату митних платежів без необхідності звертатися до банківської установи.

«Цифровізація процесів – один із пріоритетів у роботі митниці. Держмитслужба й надалі інформуватиме про нові сервіси та інструменти», – зазначили у відомстві.

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