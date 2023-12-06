При ввезенні авто митні платежі тепер можна сплатити через QR-код

В Україні спростили процедуру сплати митних платежів у «Єдиному вікні» при оформленні ввезених автомобілів.

Джерело фото: slovoidilo.ua

Держмитслужба впровадила новий зручний сервіс для громадян, що спростить сплату митних платежів при ввезенні автомобілів через ІТ-сервіс «Єдине вікно для міжнародної торгівлі». Тепер громадяни можуть самостійно оплатити митні платежі, ввівши кошти на депозитний рахунок відповідної митниці за допомогою QR-коду одним кліком, – повідомляє Державна митна служба України.

Під час самостійного оформлення автомобілів у системі «Єдине вікно», громадяни повинні зареєструватися в Особистому кабінеті та вибрати відповідні параметри. Система генерує QR-код, який дозволяє здійснити оплату митних платежів без необхідності звертатися до банківської установи.

«Цифровізація процесів – один із пріоритетів у роботі митниці. Держмитслужба й надалі інформуватиме про нові сервіси та інструменти», – зазначили у відомстві.

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