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Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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Конституційний суд Перу вирішив негайно звільнити ув’язненого колишнього президента Альберто Фухіморі

11:48, 6 грудня 2023
У 2009 році Фухіморі був засуджений за вбивства ескадроном смерті і зараз суд Перу наказав звільнити ув’язненого «в той же день».
Конституційний суд Перу вирішив негайно звільнити ув’язненого колишнього президента Альберто Фухіморі
Джерело фото: AFP
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Конституційний суд Перу вирішив негайно звільнити «в той же день» ув’язненого 85-річного колишнього президента Альберто Фухіморі, який відбував 25-річний термін у зв’язку з убивством ескадроном смерті 25 перуанців у 1990-х роках, – повідомляє Associated Press.

Суд прийняв вирок на користь помилування у 2017 році, яке передбачало звільнення Фухіморі з-під в'язниці з гуманітарних міркувань. Однак це рішення було скасовано пізніше. У резолюції суд наказав тюремному агентству штату негайно відпустити Фухіморі «в той же день».

Фухіморі був засуджений у 2009 році до 25 років ув'язнення за звинуваченням у порушенні прав людини. Йому приписують організацію убивства 25 перуанців ескадроном смерті під час його правління з 1990 по 2000 рік, коли країна боролася з повстанцями «Сяючий шлях».

Його помилування у 2017 році, надане колишнім президентом Пабло Кучинським, було скасовано під тиском Міжамериканського суду з прав людини, і це питання стало предметом юридичних суперечок.

Раніше Конституційний суд наказав суду у місті Іка звільнити Фухіморі, проте цей суд відмовився це зробити, посилаючись на відсутність повноважень. Замість цього він повернув справу до Конституційного суду.

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