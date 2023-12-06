Конституційний суд Перу вирішив негайно звільнити ув’язненого колишнього президента Альберто Фухіморі

У 2009 році Фухіморі був засуджений за вбивства ескадроном смерті і зараз суд Перу наказав звільнити ув’язненого «в той же день».

Джерело фото: AFP

Конституційний суд Перу вирішив негайно звільнити «в той же день» ув’язненого 85-річного колишнього президента Альберто Фухіморі, який відбував 25-річний термін у зв’язку з убивством ескадроном смерті 25 перуанців у 1990-х роках, – повідомляє Associated Press.

Суд прийняв вирок на користь помилування у 2017 році, яке передбачало звільнення Фухіморі з-під в'язниці з гуманітарних міркувань. Однак це рішення було скасовано пізніше. У резолюції суд наказав тюремному агентству штату негайно відпустити Фухіморі «в той же день».

Фухіморі був засуджений у 2009 році до 25 років ув'язнення за звинуваченням у порушенні прав людини. Йому приписують організацію убивства 25 перуанців ескадроном смерті під час його правління з 1990 по 2000 рік, коли країна боролася з повстанцями «Сяючий шлях».

Його помилування у 2017 році, надане колишнім президентом Пабло Кучинським, було скасовано під тиском Міжамериканського суду з прав людини, і це питання стало предметом юридичних суперечок.

Раніше Конституційний суд наказав суду у місті Іка звільнити Фухіморі, проте цей суд відмовився це зробити, посилаючись на відсутність повноважень. Замість цього він повернув справу до Конституційного суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.