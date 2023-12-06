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Законопроект про збільшення штату НАБУ готовий до ухвалення в цілому

11:36, 6 грудня 2023
Збільшувати штат НАБУ будуть поступово – по 100 посад кожного року.
Законопроект про збільшення штату НАБУ готовий до ухвалення в цілому
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Комітет з питань антикорупційної політики 6 грудня рекомендував Верховній Раді України прийняти в другому читанні і в цілому Урядовий законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України» 10203-1 від 14.11.2023.

Чи є пропозиції поправок до другого читання, поки невідомо.

Нагадаємо, 21 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України 10203-1. Зауважимо, що до цього проекту є й альтернативний 10203-2 від народних депутатів від «Слуги народу», ініціаторами якого виступили Максим Павлюк, Ольга Савченко, Олександр Дануца та інші, що пропонують спочатку провести переатестацію працівників НАБУ.

Отже, ухваленим за основу законопроектом 10203-1 передбачено збільшити граничну чисельність штату НАБУ з 700 до 1000 осіб, передбачивши, зокрема, збільшення кількості осіб начальницького складу з 500 до 750 осіб. Тобто, загалом штат збільшать на 300 посад, з них – посади начальницького складу матимуть більшість – 250.

Нагадаємо, особами начальницького складу є працівники підрозділів швидкого реагування, захисту учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників, оперативно-технічних підрозділів та підрозділів детективів НАБУ.

Разом із тим, враховуючи обмежені можливості фінансування в умовах правового режиму воєнного стану, реалізувати пропоновані положення пропонується шляхом передбачення у прикінцевих положеннях проекту забезпечення Кабінетом Міністрів поетапного проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році – на 100 посад; у 2025 році – на 100 посад; у 2026 році – на 100 посад. Реалізація потребуватиме додаткових видатків держбюджету.

Нагадаємо, що заробітна плата працівників НАБУ складається з посадового окладу; доплати за вислугу років; доплати за науковий ступінь; доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці; доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця.

Зокрема посадові оклади працівників НАБУ встановлені відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня.

Враховуючи те, що у 2024 році на працівників НАБУ для розрахунку посадового окладу не буде розповсюджуватися «заморожений» розмір прожиткового мінімуму, він складатиме 3028 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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