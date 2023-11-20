Штат НАБУ збільшать, але необхідна переатестація детективів Бюро, — у Раді з’явився альтернативний проект

Для того, щоб кількість працівників НАБУ не перекривала якість, депутати від «Слуги народу» пропонують провести їх перевірку шляхом проведення атестації на предмет знання законодавства, відповідності професійним та діловим якостям.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на виконання рекомендацій Єврокомісії, викладених у Звіті стосовно початку переговорів про вступ України до ЄС, Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект щодо «посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України» 10203-1.

Ним передбачено збільшити граничну чисельність штату НАБУ з 700 до 1000 осіб, передбачивши, зокрема, збільшення кількості осіб начальницького складу з 500 до 750 осіб. Тобто, загалом штат збільшать на 300 посад, з них – посади начальницького складу матимуть більшість – 250.

Разом із тим, враховуючи обмежені можливості фінансування в умовах правового режиму воєнного стану, пропонується забезпечення Кабінетом Міністрів поетапного проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році – на 100 посад; у 2025 році – на 100 посад; у 2026 році – на 100 посад.

Наразі у Раді з’явився альтернативний законопроект 10203-2 від народних депутатів від «Слуги народу», ініціаторами якого виступили Максим Павлюк, Ольга Савченко, Олександр Дануца та інші.

Вони також пропонують збільшити штат НАБУ до 1000 осіб, передбачивши, зокрема, збільшення кількості осіб начальницького складу до 750 осіб. Пропонується збільшити штат відразу.

Разом з тим, передбачається переатестація працівників НАБУ.

«Результативність діяльності НАБУ залежить, зокрема, від доступного персоналу. Гранична штатна чисельність НАБУ не переглядалась жодного разу з часу прийняття Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» у 2014 році. При цьому, навантаження на Національне бюро та його працівників зростала через більшу кількість кримінальних проваджень у роботі, а також покладення на НАБУ додаткових завдань. Це зумовлює необхідність надання НАБУ додаткового персоналу.

Водночас, результативність діяльності НАБУ прямо залежить від фахового досвіду та рівня професійної підготовки працівників бюро. З початку роботи НАБУ жодного разу не проводилась перевірка рівня знань законодавства, теоретичних та практичних знань працівників бюро. Саме тому, для того, щоб кількість не перекривала якість, необхідно провести перевірку діючих працівників шляхом проведення атестації на предмет знання законодавства, відповідності професійним та діловим якостям», - зазначають автори.

Так, відповідно до законопроекту працівники НАБУ, які відносяться до осіб начальницького складу продовжують займати відповідні посади лише у разі успішного проходження ними атестації.

Нагадаємо, особами начальницького складу є працівники підрозділів швидкого реагування, захисту учасників кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників, оперативно-технічних підрозділів та підрозділів детективів НАБУ.

Атестація проводиться кадровою комісією центрального управління НАБУ.

Кадрова комісія складається з 8 осіб, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції, з них 4 особи, які призначаються на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.

Склад кадрової комісії визначається Директором НАБУ.

Засідання Конкурсної комісії є повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше п’яти членів Конкурсної комісії, у тому числі не менше трьох членів Конкурсної комісії, які призначаються на підставі пропозицій «міжнародників».

У разі неможливості формування кворуму засідання упродовж 10 днів або двох засідань Конкурсної комісії поспіль, засідання Конкурсної комісії вважається повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше чотирьох членів Конкурсної комісії, у тому числі не менше двох членів Конкурсної комісії, призначених на підставі пропозицій «міжнародників».

Під час такого засідання Конкурсної комісії рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше трьох членів Конкурсної комісії. Атестація здійснюється згідно із Порядком проходження атестації особами начальницького складу НАБУ, який затверджується Директором, та повинна бути завершена до 1 січня 2025 року.

Непроходження або неуспішне проходження атестації особами начальницького складу НАБУ є підставою для їх звільнення із займаних посад через службову невідповідність.

Автор: Наталя Мамченко

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