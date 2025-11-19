  1. Фото
У Рівному жінка прибирала в квартирі і застрягла в дивані – викликали рятувальників, фото

07:18, 19 листопада 2025
Постраждала під час прибирання випадково застрягла рукою за диваном і не змогла самостійно її витягнути.
У Рівному жінка прибирала в квартирі і застрягла в дивані – викликали рятувальників, фото
У Рівному рятувальники ДСНС врятували 70-річну рівнянку, яка застрягла за диваном.

Інцидент стався ввечері 17 листопада.  До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир на вулиці Соборній у потребує допомоги жінка 1955 року народження.

Як з’ясувалося, розповідають у ДСНС, постраждала під час прибирання випадково застрягла рукою за диваном і не змогла самостійно її витягнути. Жінці довелося гучно кликати на допомогу.

Оскільки двері квартири були зачинені, рятувальники проникли всередину через вікно, звільнили руку постраждалої та відчинили двері для бригади швидкої медичної допомоги.

Після огляду жінці допомогли спуститися до карети «швидкої». Наразі її стан оцінюють лікарі.

ДСНС Рівне

