Справи Новомиколаївського райсуду передали до Олександрівського районного суду Запоріжжя з 2 січня

Через безпекову ситуацію з 2 січня Олександрівський районний суд Запоріжжя розглядатиме справи Новомиколаївського райсуду.

Фото: zp.court.gov.ua

Вища рада правосуддя змінила територіальну підсудність судових справ Новомиколаївського районного суду Запорізької області у зв’язку з безпековою ситуацією в регіоні.

Таким чином, з 2 січня 2026 року розгляд судових справ цього суду здійснюватиме Олександрівський районний суд міста Запоріжжя. Відповідне рішення ВРП ухвалила за результатами розгляду подання Голови Верховного Суду.

У поданні зазначено, що голова Новомиколаївського районного суду Запорізької області звернувся до Верховного Суду щодо вжиття заходів для забезпечення здійснення правосуддя в умовах воєнного стану. Причиною стало наближення зони бойових дій до селища Новомиколаївка Запорізького району, де розташоване приміщення суду. За таких обставин існує реальна загроза втрати можливості здійснення правосуддя цим судом у найближчий час.

Під час ухвалення рішення ВРП врахувала навантаження на місцеві суди Запорізької області, кількість суддів, які здійснюють правосуддя, а також пропозиції Запорізького апеляційного суду та Державної судової адміністрації України. У результаті оптимальним варіантом було визнано передачу територіальної підсудності справ саме до Олександрівського районного суду Запоріжжя.

У ВРП зазначили, що такий підхід дозволяє збалансувати судове навантаження, врахувати географічне розташування судів і забезпечити громадянам реальний доступ до правосуддя.

Наведене може бути забезпечене за умови відрядження суддів суду, територіальна підсудність судових справ якого змінюється, до суду, якому буде передано територіальну підсудність судових справ. Таким чином ВРП доручила ДСА вжити невідкладних заходів щодо звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з питань стосовно відрядження суддів Новомиколаївського районного суду Запорізької області для здійснення правосуддя.

Крім того, Державній судовій адміністрації України та Службі судової охорони доручено вжити термінових кадрових, організаційних і фінансових заходів. Йдеться, зокрема, про збереження та перевезення судових справ, серверів, кадрової та бухгалтерської інформації, а також про забезпечення належних умов діяльності суду, якому передано територіальну підсудність.

