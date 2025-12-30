  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Дела Новониколаевского райсуда передали в Александровский районный суд Запорожья с 2 января

11:11, 30 декабря 2025
В связи с ситуацией с безопасностью с 2 января Александровский районный суд Запорожья будет рассматривать дела Новониколаевского райсуда.
Фото: zp.court.gov.ua
Высший совет правосудия изменил территориальную подсудность судебных дел Новониколаевского районного суда Запорожской области в связи с ситуацией с безопасностью в регионе.

Таким образом, с 2 января 2026 года рассмотрение судебных дел этого суда будет осуществлять Александровский районный суд города Запорожья. Соответствующее решение ВСП приняла по результатам рассмотрения представления Председателя Верховного Суда.

В представлении указано, что председатель Новониколаевского районного суда Запорожской области обратился в Верховный Суд с просьбой принять меры для обеспечения осуществления правосудия в условиях военного положения. Причиной стало приближение зоны боевых действий к поселку Новониколаевка Запорожского района, где расположено помещение суда. В таких условиях существует реальная угроза утраты возможности осуществления правосудия этим судом в ближайшее время.

При принятии решения ВСП учла нагрузку на местные суды Запорожской области, количество судей, осуществляющих правосудие, а также предложения Запорожского апелляционного суда и Государственной судебной администрации Украины. В результате оптимальным вариантом была признана передача территориальной подсудности дел именно в Александровский районный суд Запорожья.

В ВСП отметили, что такой подход позволяет сбалансировать судебную нагрузку, учесть географическое расположение судов и обеспечить гражданам реальный доступ к правосудию.

Указанное может быть обеспечено при условии командирования судей суда, территориальная подсудность судебных дел которого изменяется, в суд, которому будет передана территориальная подсудность судебных дел. Таким образом ВСП поручила ГСА принять неотложные меры по обращению в Высшую квалификационную комиссию судей Украины по вопросам командирования судей Новониколаевского районного суда Запорожской области для осуществления правосудия.

Кроме того, Государственной судебной администрации Украины и Службе судебной охраны поручено принять срочные кадровые, организационные и финансовые меры. Речь идет, в частности, о сохранении и перевозке судебных дел, серверов, кадровой и бухгалтерской информации, а также об обеспечении надлежащих условий деятельности суда, которому передана территориальная подсудность.

суд ВСП

Покушение на жизнь в бытовом конфликте: Верховный Суд уточнил пределы умысла

Кассационная инстанция пересмотрела квалификацию действий и оценила аргументы предыдущих судов.

Объединенная палата КХС назвала норму Гражданского кодекса, которая создает основания для непропорционального вмешательства государства в право собственности

Объединкнная палата обнаружила чужеродную норму в системе гражданского права и объяснила, как и когда ек применять.

Парламент планирует увеличить финансирование обороны и зарплаты военных в 2026 году

Проект закона предусматривает изменения в Госбюджет, в частности, выделение более 100 млрд грн на денежное обеспечение Вооруженных Сил Украины.

Выплаты военным за ранения и инвалидность: сколько составляет единоразовая денежная помощь в 2026 году

Размер единоразовой помощи военным напрямую зависит от группы инвалидности и причин ранения — в 2026 году суммы растут вместе с прожиточным минимумом.

Правительство выделило более 8 млрд грн из резервного фонда на компенсации за уничтоженное жильё

Владельцы разрушенного имущества получат компенсацию.

