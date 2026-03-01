Льготы, выплаты, жилье и гранты – как работает цифровой сервис «Ветеран PRO»

«Ветеран PRO» – это государственное онлайн-пространство с полной информацией о льготах, услугах и программах поддержки.

В Харьковском областном ТЦК и СП напомнили о запуске единой цифровой платформы «Ветеран PRO», созданной для ветеранов, ветеранок и их семей. Платформа объединяет всю информацию о государственных льготах, программах и сервисах в одном месте. Теперь нет необходимости искать данные на разных сайтах – вся необходимая информация доступна на ресурсе veteranpro.gov.ua.

Как воспользоваться платформой

Чтобы получить доступ к услугам, необходимо:

Перейти на сайт veteranpro.gov.ua; Выбрать свой статус (ветеран/ветеранка, лицо с инвалидностью вследствие войны, член семьи погибшего/погибшей); Ознакомиться с доступными программами, сервисами и пошаговыми инструкциями; Получить услугу онлайн или обратиться к специалисту по сопровождению.

Для кого создан сервис

Платформа предназначена для:

ветеранов и ветеранок;

людей с инвалидностью вследствие войны;

семей погибших Защитников и Защитниц;

специалистов по сопровождению ветеранов;

представителей органов местной власти и ветеранских организаций.

Принцип работы

После выбора статуса система формирует персональный маршрут пользователя — от оформления документов до получения медицинских, образовательных, социальных или бизнес-услуг. Информация структурирована, с четкими инструкциями и указанием ответственных органов.

Ключевые преимущества

Среди основных преимуществ платформы:

единый государственный портал с информацией, собранной в одном месте;

полный перечень доступных программ и услуг;

персонализация в соответствии со статусом пользователя;

пошаговые инструкции для прохождения процедур;

уменьшение бюрократической нагрузки благодаря структурированной информации.

Какие направления поддержки доступны

Информация сгруппирована по девяти направлениям:

здоровье и восстановление (лечение, протезирование, стоматология, реабилитация, психологическая помощь);

социальная защита и финансовая поддержка (выплаты, пенсионное обеспечение, адаптация);

жилье и инфраструктура (жилищные программы, земельные участки, обеспечение автомобилем);

транспорт и коммунальные льготы (льготный проезд, скидки, страхование авто);

документы и статус (оформление удостоверения, обновление данных, восстановление документов);

образование и работа (трудоустройство, переквалификация, ваучеры);

налоговые и административные льготы;

спорт и соревнования;

гранты и поддержка бизнеса.

Каждый раздел содержит описание услуги, пошаговый алгоритм получения, необходимые контакты и дополнительные ссылки.

Региональные возможности

Отдельный раздел «Региональные возможности» содержит перечень программ и сервисов поддержки на местном уровне, в частности тех, которые финансируются из местных бюджетов.

Чтобы воспользоваться разделом, необходимо:

Зайти на сайт veteranpro.gov.ua; Перейти на страницу «Региональные возможности»; Выбрать фильтры — статус, область или территориальную общину, направление поддержки; Просмотреть перечень доступных услуг; Открыть карточку выбранной услуги; Ознакомиться с описанием, условиями и пошаговыми действиями для получения.

Раздел будет пополняться поэтапно.

Раздел «Твой путь»

Для пользователей, которые не знают, с чего начать, создан раздел «Твой путь». После выбора статуса система формирует персональный маршрут с объяснением:

как подтвердить статус и куда обращаться;

как перейти к медицинским, социальным, образовательным или жилищным программам;

какие дальнейшие возможности предусматривает государственная поддержка.

