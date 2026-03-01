Льготы, выплаты, жилье и гранты – как работает цифровой сервис «Ветеран PRO»
В Харьковском областном ТЦК и СП напомнили о запуске единой цифровой платформы «Ветеран PRO», созданной для ветеранов, ветеранок и их семей. Платформа объединяет всю информацию о государственных льготах, программах и сервисах в одном месте. Теперь нет необходимости искать данные на разных сайтах – вся необходимая информация доступна на ресурсе veteranpro.gov.ua.
Как воспользоваться платформой
Чтобы получить доступ к услугам, необходимо:
- Перейти на сайт veteranpro.gov.ua;
- Выбрать свой статус (ветеран/ветеранка, лицо с инвалидностью вследствие войны, член семьи погибшего/погибшей);
- Ознакомиться с доступными программами, сервисами и пошаговыми инструкциями;
- Получить услугу онлайн или обратиться к специалисту по сопровождению.
Для кого создан сервис
Платформа предназначена для:
- ветеранов и ветеранок;
- людей с инвалидностью вследствие войны;
- семей погибших Защитников и Защитниц;
- специалистов по сопровождению ветеранов;
- представителей органов местной власти и ветеранских организаций.
Принцип работы
После выбора статуса система формирует персональный маршрут пользователя — от оформления документов до получения медицинских, образовательных, социальных или бизнес-услуг. Информация структурирована, с четкими инструкциями и указанием ответственных органов.
Ключевые преимущества
Среди основных преимуществ платформы:
- единый государственный портал с информацией, собранной в одном месте;
- полный перечень доступных программ и услуг;
- персонализация в соответствии со статусом пользователя;
- пошаговые инструкции для прохождения процедур;
- уменьшение бюрократической нагрузки благодаря структурированной информации.
Какие направления поддержки доступны
Информация сгруппирована по девяти направлениям:
- здоровье и восстановление (лечение, протезирование, стоматология, реабилитация, психологическая помощь);
- социальная защита и финансовая поддержка (выплаты, пенсионное обеспечение, адаптация);
- жилье и инфраструктура (жилищные программы, земельные участки, обеспечение автомобилем);
- транспорт и коммунальные льготы (льготный проезд, скидки, страхование авто);
- документы и статус (оформление удостоверения, обновление данных, восстановление документов);
- образование и работа (трудоустройство, переквалификация, ваучеры);
- налоговые и административные льготы;
- спорт и соревнования;
- гранты и поддержка бизнеса.
Каждый раздел содержит описание услуги, пошаговый алгоритм получения, необходимые контакты и дополнительные ссылки.
Региональные возможности
Отдельный раздел «Региональные возможности» содержит перечень программ и сервисов поддержки на местном уровне, в частности тех, которые финансируются из местных бюджетов.
Чтобы воспользоваться разделом, необходимо:
- Зайти на сайт veteranpro.gov.ua;
- Перейти на страницу «Региональные возможности»;
- Выбрать фильтры — статус, область или территориальную общину, направление поддержки;
- Просмотреть перечень доступных услуг;
- Открыть карточку выбранной услуги;
- Ознакомиться с описанием, условиями и пошаговыми действиями для получения.
Раздел будет пополняться поэтапно.
Раздел «Твой путь»
Для пользователей, которые не знают, с чего начать, создан раздел «Твой путь». После выбора статуса система формирует персональный маршрут с объяснением:
- как подтвердить статус и куда обращаться;
- как перейти к медицинским, социальным, образовательным или жилищным программам;
- какие дальнейшие возможности предусматривает государственная поддержка.
