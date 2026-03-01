  1. В Украине
Германия планирует импортировать биометан из Украины для «зеленого отопления»

17:31, 1 марта 2026
Министр экономики предлагает привлекать украинский биогаз в рамках реформы законодательства об отоплении.
Германия планирует импортировать биометан из Украины для «зеленого отопления»
Фото: ukrinform
Министр экономики Германии Катарина Райхе предложила импортировать биометан из Украины для отопления, сообщает Spiegel.

Правительство Германии планирует увеличить использование биогаза в рамках реформы закона об отоплении. Владельцам домов при замене систем отопления упростят требования: отменят правило, согласно которому не менее 65% энергии должно поступать из возобновляемых источников.

Для выполнения планируемой квоты «зеленого газа» системы отопления должны использовать больше биометана и синтетического топлива, отметила Райхе, добавив, что Украина может поставлять биогаз в больших объемах.

В настоящее время существуют определенные регуляторные трудности со стороны Украины и ЕС, однако после их решения Германия рассчитывает на значительный импорт биометана.

Биометан — это экологически чистое возобновляемое топливо, обогащенное до уровня природного газа. Его производят из отходов сельского хозяйства, пищевой промышленности, осадка сточных вод и органической фракции бытовых отходов, и он полностью заменяет природный газ в использовании.

