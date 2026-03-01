  1. В мире

Цена Bitcoin взлетела до $68 196 на фоне геополитических новостей из Ирана

18:25, 1 марта 2026
Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке повлияла на крипторынок.
В начале торгов в Азии в воскресенье Bitcoin и другие криптовалюты показали резкое восстановление после сообщений о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи во время военной кампании США и Израиля. Цена Bitcoin поднялась до $68 196, восстанавливая потери выходных. Об этом сообщает Bloomberg.

Сначала власти Тегерана отрицали гибель аятоллы, но позже государственные СМИ подтвердили смерть лидера, что вызвало шоковую реакцию на мировых финансовых рынках. Биткойн известен своей чувствительностью к геополитическим событиям, с резкими падениями на новостях, после которых рынок постепенно восстанавливает стабильность. После падения до $63 000 цифровой актив получил приток капитала, когда паника начала утихать.

Эксперты отмечают, что восстановление Bitcoin отражает растущий оптимизм среди трейдеров относительно того, что худшие последствия эскалации могут остаться позади. В то же время призывы президента США Дональда Трампа к населению Ирана свидетельствуют о возможных изменениях политического режима, что делает ближайшие дни на рынке периодом ожидания для инвесторов.

криптовалюта Иран цены

Лента новостей

