У Києві покарали водія Hyundai, який на очах у поліції проїхав на червоний сигнал світлофора, відео
21:39, 30 грудня 2025
У столиці притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР.
В Голосіївському районі Києва покарали водія автомобіля Hyundai, який проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофора.
Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили водія та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП, сума штрафу становить — 510 гривень.
У поліції нагадали, сигнали світлофора мають такі значення
- зелений дозволяє рух;
- жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;
- червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух.
