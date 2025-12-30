Капітани портів отримають нові повноваження – у Раді зареєстрували законопроєкт

Кабмін зареєстрував законопроєкт про зміни до законодавства щодо торговельного мореплавства.

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються торговельного мореплавства та судноплавства на внутрішніх водних шляхах» (реєстр. №14344).

Законопроєкт спрямований на удосконалення законодавчих основ організації судноплавства, зокрема державної системи забезпечення безпеки судноплавства на морі та на внутрішніх водних шляхах.

Проєктом Закону пропонується внести зміни до Кодексу торговельного мореплавства України, законів України «Про транспорт», «Про внутрішній водний транспорт», «Про морські порти України» та деяких інших актів законодавства України.

Основні запропоновані зміни

Визначення та унормування принципів забезпечення безпеки мореплавства в територіальному морі, внутрішніх водах, в морських портах, на внутрішніх водних шляхах;

Визначення основ формування та реалізації державної політики у судноплавстві, регулюванні торговельного мореплавства відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року, інших міжнародних договорів України;

Перегляд переліку функцій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства (Адміністрації судноплавства), в Кодексі торговельного мореплавства України, законах України «Про транспорт», «Про внутрішній водний транспорт» та «Про морські порти України» з метою виключення їх дублювання та уточнення розподілу компетенції з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту (Мінрозвитку);

Деталізоване уточнення статусу капітана морського порту, наділення його повноваженнями як провідного організатора у забезпеченні безпеки судноплавства на відведеній йому морській акваторії;

Розподіл компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту (формування державної політики, провідні функції щодо дотримання та організації виконання міжнародних договорів України), та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства (здійснення державного нагляду (контролю), надання адміністративних послуг, видача документів);

Розподіл повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства (державний нагляд (контролю), надання адміністративних послуг, дипломування моряків, реєстрація флоту тощо), і капітана морського порту (забезпечення безпеки мореплавства);

Розподіл повноважень та функцій начальника морського порту (на чолі адміністрації морського порту) і капітана морського порту (на чолі служби капітана морського порту), відповідне уточнення функцій, що безпосередньо виконує державне підприємство «Адміністрація морських портів України»;

Визначення юридичних осіб, єдиним засновником яких є держава в особі Мінрозвитку, що забезпечують виконання публічно-правових функцій України за її міжнародними договорами у сфері торговельного мореплавства;

Відновлення науково-аналітичної діяльності у сфері мореплавства та судноплавства на внутрішніх водних шляхах;

Впровадження міжнародного режиму охорони суден, морських портів і портових об’єктів;

Механізм контролю суден в морському порту;

Уточнення ролі та повноважень класифікаційних товариств і визнаних організацій;

Уточнення обов’язків судновласника і капітана, що випливають з міжнародних договорів України, зокрема стосовно комплектації, кваліфікації, обслуговування і безпеки екіпажу;

Доповнення та уточнення норм законодавства стосовно дипломування моряків (зокрема, стосовно членів екіпажів риболовних суден і рядового складу екіпажів усіх суден), наведення вичерпного переліку членів екіпажів морських і річкових суден, посади яких відносяться за міжнародними договорами України або законодавства ЄС до регульованих професій і потребують дипломування (сертифікації);

Удосконалення регулювання морського лоцманського проведення та регулювання руху суден;

Удосконалення вимог, що стосуються кваліфікації палубної команди суден внутрішнього плавання (переліку посад, кваліфікаційних документів, порядку видачі, випадків виключень, строку дії, врахування віку, медичних показників тощо);

Уточнення класифікації внутрішніх водних шляхів морського характеру;

Впровадження сучасних вимог до поводження з відходами з суден в морських портах;

Приведення вимог до публічних електронних реєстрів та інформаційно-комунікаційних систем у сферах морського і внутрішнього водного транспорту у відповідність законам України «Про публічні електронні реєстри», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та інших;

Спрощення процедур адміністративного характеру (зокрема, спрощення процедур реєстрації суден шляхом скасування необґрунтованої розбивки суден на 13 категорій і 5 підкатегорій з метою визначення ставки реєстраційного збору);

Виключення зайвих адміністративних бар’єрів, документів (зокрема, суднового свідоцтва про право власності, яке не несе правового навантаження, дублює інше свідоцтво; виключення ліцензування окремого виду господарчої діяльності (перевезення пасажирів, небезпечних вантажів на морському і внутрішньому водному транспорті), як такого, що фактично, всупереч частині першій статті 3 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності», дублює інші засоби державного регулювання, встановлені Кодексом торговельного мореплавства України, законами України «Про перевезення небезпечних вантажів», «Про транспорт», «Про морські порти України».

