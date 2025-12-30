  1. Законодательство
Капитаны портов получат новые полномочия – в Раде зарегистрировали законопроект

20:44, 30 декабря 2025
Кабмин зарегистрировал законопроект об изменениях в законодательство о торговом мореплавании.
Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся торгового мореплавания и судоходства на внутренних водных путях» (регистр. №14344).

Законопроект направлен на совершенствование законодательных основ организации судоходства, в частности государственной системы обеспечения безопасности судоходства на море и на внутренних водных путях.

Проектом Закона предлагается внести изменения в Кодекс торгового мореплавания Украины, законы Украины «О транспорте», «О внутреннем водном транспорте», «О морских портах Украины» и некоторые другие акты законодательства Украины.

Основные предлагаемые изменения

  • Определение и нормирование принципов обеспечения безопасности мореплавания в территориальном море, внутренних водах, в морских портах, на внутренних водных путях;
  • Определение основ формирования и реализации государственной политики в судоходстве, регулировании торгового мореплавания в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, другими международными договорами Украины;
  • Пересмотр перечня функций центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта и судоходства (Администрации судоходства), в Кодексе торгового мореплавания Украины, законах Украины «О транспорте», «О внутреннем водном транспорте» и «О морских портах Украины» с целью исключения их дублирования и уточнения распределения компетенции с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта (Минразвития);
  • Детализированное уточнение статуса капитана морского порта, наделение его полномочиями как ведущего организатора в обеспечении безопасности судоходства на отведенной ему морской акватории;
  • Распределение компетенции центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта (формирование государственной политики, ведущие функции по соблюдению и организации выполнения международных договоров Украины), и центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта и судоходства (осуществление государственного надзора (контроля), предоставление административных услуг, выдача документов);
  • Распределение полномочий центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта и судоходства (государственный надзор (контроль), предоставление административных услуг, дипломирование моряков, регистрация флота и т.д.), и капитана морского порта (обеспечение безопасности мореплавания);
  • Распределение полномочий и функций начальника морского порта (во главе администрации морского порта) и капитана морского порта (во главе службы капитана морского порта), соответствующее уточнение функций, непосредственно выполняемых государственным предприятием «Администрация морских портов Украины»;
  • Определение юридических лиц, единственным учредителем которых является государство в лице Минразвития, обеспечивающих выполнение публично-правовых функций Украины по ее международным договорам в сфере торгового мореплавания;
  • Восстановление научно-аналитической деятельности в сфере мореплавания и судоходства на внутренних водных путях;
  • Внедрение международного режима охраны судов, морских портов и портовых объектов;
  • Механизм контроля судов в морском порту;
  • Уточнение роли и полномочий классификационных обществ и признанных организаций;
  • Уточнение обязанностей судовладельца и капитана, вытекающих из международных договоров Украины, в частности в отношении комплектации, квалификации, обслуживания и безопасности экипажа;
  • Дополнение и уточнение норм законодательства относительно дипломирования моряков (в частности, относительно членов экипажей рыболовных судов и рядового состава экипажей всех судов), приведение исчерпывающего перечня членов экипажей морских и речных судов, должности которых относятся по международным договорам Украины или законодательству ЕС к регулируемым профессиям и требуют дипломирования (сертификации);
  • Совершенствование регулирования морского лоцманского проведения и регулирования движения судов;
  • Совершенствование требований, касающихся квалификации палубной команды судов внутреннего плавания (перечня должностей, квалификационных документов, порядка выдачи, случаев исключений, срока действия, учета возраста, медицинских показателей и т.п.);
  • Уточнение классификации внутренних водных путей морского характера;
  • Внедрение современных требований к обращению с отходами с судов в морских портах;
  • Приведение требований к публичным электронным реестрам и информационно-коммуникационным системам в сферах морского и внутреннего водного транспорта в соответствие с законами Украины «О публичных электронных реестрах», «О защите информации в информационно-коммуникационных системах» и другими;
  • Упрощение процедур административного характера (в частности, упрощение процедур регистрации судов путем отмены необоснованной разбивки судов на 13 категорий и 5 подкатегорий с целью определения ставки регистрационного сбора);
  • Исключение лишних административных барьеров, документов (в частности, судового свидетельства о праве собственности, которое не несет правовой нагрузки, дублирует другое свидетельство; исключение лицензирования отдельного вида хозяйственной деятельности (перевозка пассажиров, опасных грузов на морском и внутреннем водном транспорте), как такого, что фактически, вопреки части первой статьи 3 ЗУ «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», дублирует другие средства государственного регулирования, установленные Кодексом торгового мореплавания Украины, законами Украины «О перевозке опасных грузов», «О транспорте», «О морских портах Украины».

Верховная Рада Украины законопроект Кабинет Министров Украины

