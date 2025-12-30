Капитаны портов получат новые полномочия – в Раде зарегистрировали законопроект

Кабмин зарегистрировал законопроект об изменениях в законодательство о торговом мореплавании.

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся торгового мореплавания и судоходства на внутренних водных путях» (регистр. №14344).

Законопроект направлен на совершенствование законодательных основ организации судоходства, в частности государственной системы обеспечения безопасности судоходства на море и на внутренних водных путях.

Проектом Закона предлагается внести изменения в Кодекс торгового мореплавания Украины, законы Украины «О транспорте», «О внутреннем водном транспорте», «О морских портах Украины» и некоторые другие акты законодательства Украины.

Основные предлагаемые изменения

Определение и нормирование принципов обеспечения безопасности мореплавания в территориальном море, внутренних водах, в морских портах, на внутренних водных путях;

Определение основ формирования и реализации государственной политики в судоходстве, регулировании торгового мореплавания в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, другими международными договорами Украины;

Пересмотр перечня функций центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта и судоходства (Администрации судоходства), в Кодексе торгового мореплавания Украины, законах Украины «О транспорте», «О внутреннем водном транспорте» и «О морских портах Украины» с целью исключения их дублирования и уточнения распределения компетенции с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта (Минразвития);

Детализированное уточнение статуса капитана морского порта, наделение его полномочиями как ведущего организатора в обеспечении безопасности судоходства на отведенной ему морской акватории;

Распределение компетенции центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализующего государственную политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта (формирование государственной политики, ведущие функции по соблюдению и организации выполнения международных договоров Украины), и центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта и судоходства (осуществление государственного надзора (контроля), предоставление административных услуг, выдача документов);

Распределение полномочий центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сферах морского и внутреннего водного транспорта и судоходства (государственный надзор (контроль), предоставление административных услуг, дипломирование моряков, регистрация флота и т.д.), и капитана морского порта (обеспечение безопасности мореплавания);

Распределение полномочий и функций начальника морского порта (во главе администрации морского порта) и капитана морского порта (во главе службы капитана морского порта), соответствующее уточнение функций, непосредственно выполняемых государственным предприятием «Администрация морских портов Украины»;

Определение юридических лиц, единственным учредителем которых является государство в лице Минразвития, обеспечивающих выполнение публично-правовых функций Украины по ее международным договорам в сфере торгового мореплавания;

Восстановление научно-аналитической деятельности в сфере мореплавания и судоходства на внутренних водных путях;

Внедрение международного режима охраны судов, морских портов и портовых объектов;

Механизм контроля судов в морском порту;

Уточнение роли и полномочий классификационных обществ и признанных организаций;

Уточнение обязанностей судовладельца и капитана, вытекающих из международных договоров Украины, в частности в отношении комплектации, квалификации, обслуживания и безопасности экипажа;

Дополнение и уточнение норм законодательства относительно дипломирования моряков (в частности, относительно членов экипажей рыболовных судов и рядового состава экипажей всех судов), приведение исчерпывающего перечня членов экипажей морских и речных судов, должности которых относятся по международным договорам Украины или законодательству ЕС к регулируемым профессиям и требуют дипломирования (сертификации);

Совершенствование регулирования морского лоцманского проведения и регулирования движения судов;

Совершенствование требований, касающихся квалификации палубной команды судов внутреннего плавания (перечня должностей, квалификационных документов, порядка выдачи, случаев исключений, срока действия, учета возраста, медицинских показателей и т.п.);

Уточнение классификации внутренних водных путей морского характера;

Внедрение современных требований к обращению с отходами с судов в морских портах;

Приведение требований к публичным электронным реестрам и информационно-коммуникационным системам в сферах морского и внутреннего водного транспорта в соответствие с законами Украины «О публичных электронных реестрах», «О защите информации в информационно-коммуникационных системах» и другими;

Упрощение процедур административного характера (в частности, упрощение процедур регистрации судов путем отмены необоснованной разбивки судов на 13 категорий и 5 подкатегорий с целью определения ставки регистрационного сбора);

Исключение лишних административных барьеров, документов (в частности, судового свидетельства о праве собственности, которое не несет правовой нагрузки, дублирует другое свидетельство; исключение лицензирования отдельного вида хозяйственной деятельности (перевозка пассажиров, опасных грузов на морском и внутреннем водном транспорте), как такого, что фактически, вопреки части первой статьи 3 ЗУ «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», дублирует другие средства государственного регулирования, установленные Кодексом торгового мореплавания Украины, законами Украины «О перевозке опасных грузов», «О транспорте», «О морских портах Украины».

