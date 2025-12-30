Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Україні готують зміни до законодавства щодо врегулювання обігу нікотиновмісних продуктів, йдеться про проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання нікотиновмісних продуктів» № 14332.

Згідно з документом, пропонується запровадити чітке державне регулювання обігу нікотиновмісних продуктів для орального застосування, які наразі фактично не підпадають під належний контроль з боку держави.

Проєкт закону передбачає низку змін до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

Проєктом Закону пропонується внести такі зміни до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», згідно з якими:

вводиться визначення нових термінів «нікотиновмісний продукт», «нікотиновмісний продукт для орального застосування», «порція нікотиновмісного продукту для орального застосування»;

встановлюється заборона на обіг нікотиновмісних продуктів для орального застосування, якщо вміст нікотину в одній порції такого продукту перевищує 1 міліграм;

встановлюється заборона на обіг нікотиновмісних продуктів для орального застосування, які містять вітаміни, кофеїн, таурин чи інші добавки та стимуляторні сполуки, що асоціюються з енергійністю та життєвою силою;

встановлюється порядок введення в обіг нікотиновмісних продуктів для орального застосування шляхом подання виробниками та імпортерами таких продуктів повідомлення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я;

запроваджуються вимоги до упаковки та медичних попереджень на нікотиновмісних продуктах для орального застосування, зокрема встановлюється вимога, що медичне попередження має покривати 65 відсотків зовнішньої передньої та задньої поверхонь одиничної упаковки;

забороняється реклама, стимулювання продажу та спонсорство нікотиновмісних продуктів для орального застосування.

Крім того, у Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» вносяться зміни щодо застосування оновленої термінології нікотиновмісних продуктів та уточнюються положення щодо заборони продажу упаковок нікотиновмісних продуктів для орального застосування, що містять менше або більше 20 порцій.

Як йдеться у пояснювальній записці, проєкт Закону врегульовує вимоги до виробництва та обігу нікотиновмісних продуктів для орального застосування. Зокрема, встановлюються вимоги до їх складу, передбачається обмеження вмісту нікотину на рівні 1 мг на порцію, а також заборона використання вітамінів, кофеїну, таурину чи інших добавок, що асоціюються з енергійністю та життєвою силою або можуть вводити споживача в оману щодо меншого ризику для здоров’я.

Крім того, запроваджуються вимоги щодо обов’язкового нанесення медичних попереджень для споживачів нікотиновмісних продуктів, заборона їх продажу особам, які не досягли 18 років, повна заборона реклами, стимулювання продажу та спонсорства — за аналогією з чинним регулюванням тютюнових виробів, а також визначається відповідальність за порушення встановлених вимог.

Ініціатори законопроєкту наголошують, що нікотин має руйнівний вплив на здоров’я населення, насамперед дітей і підлітків. Навіть короткочасне вживання нікотину в цьому віці може мати тяжкі наслідки, оскільки призводить до незворотних змін у розвитку мозку. Зокрема, це може спричиняти когнітивні порушення, проблеми з пам’яттю, концентрацією та емоційною стабільністю, підвищувати ризик отруєнь і передозувань, а також сприяти переходу до вживання тютюнових виробів та інших психоактивних речовин.

Зазначається, що метою прийняття проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання нікотиновмісних продуктів» є вдосконалення системи заходів контролю за обігом нікотиновмісних продуктів для орального застосування з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я населення, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу тютюнових виробів і нікотиновмісних продуктів.

