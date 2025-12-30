Запрет добавок и рекламы: Верховная Рада планирует ввести строгий контроль за никотиновыми паучами

Планируется усиление контроля над никотинсодержащими продуктами с новыми требованиями к составу и рекламе таких изделий.

В Украине готовят изменения в законодательство по регулированию оборота никотинсодержащих продуктов, речь идет о проекте Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования никотинсодержащих продуктов» № 14332.

Согласно документу, предлагается ввести четкое государственное регулирование оборота никотинсодержащих продуктов для орального применения, которые в настоящее время фактически не подпадают под надлежащий контроль со стороны государства.

Проект закона предусматривает ряд изменений в Закон Украины «О мерах по предотвращению и снижению употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения».

Проектом Закона предлагается внести следующие изменения в Закон Украины «О мерах по предотвращению и снижению употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения», согласно которым:

вводятся определения новых терминов «никотинсодержащий продукт», «никотинсодержащий продукт для орального применения», «порция никотинсодержащего продукта для орального применения»;

устанавливается запрет на оборот никотинсодержащих продуктов для орального применения, если содержание никотина в одной порции такого продукта превышает 1 миллиграмм;

устанавливается запрет на оборот никотинсодержащих продуктов для орального применения, содержащих витамины, кофеин, таурин или другие добавки и стимуляторные соединения, ассоциирующиеся с энергичностью и жизненной силой;

устанавливается порядок введения в оборот никотинсодержащих продуктов для орального применения путем подачи производителями и импортерами таких продуктов уведомления в центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере предотвращения и снижения употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье;

вводятся требования к упаковке и медицинским предупреждениям на никотинсодержащих продуктах для орального применения, в частности, установлено требование, что медицинское предупреждение должно покрывать 65 процентов внешней передней и задней поверхностей единичной упаковки;

запрещается реклама, стимулирование продаж и спонсорство никотинсодержащих продуктов для орального применения.

Кроме того, в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» вносятся изменения относительно применения обновленной терминологии никотинсодержащих продуктов и уточняются положения о запрете продажи упаковок никотинсодержащих продуктов для орального применения, содержащих меньше или больше 20 порций.

Как отмечается в пояснительной записке, проект Закона регулирует требования к производству и обороту никотинсодержащих продуктов для орального применения. В частности, устанавливаются требования к их составу, предусмотрено ограничение содержания никотина на уровне 1 мг на порцию, а также запрет на использование витаминов, кофеина, таурина или других добавок, которые ассоциируются с энергичностью и жизненной силой или могут вводить потребителя в заблуждение относительно меньшего риска для здоровья.

Кроме того, вводятся требования к обязательному нанесению медицинских предупреждений для потребителей никотинсодержащих продуктов, запрет на их продажу лицам, не достигшим 18 лет, полный запрет рекламы, стимулирования продаж и спонсорства — по аналогии с действующим регулированием табачных изделий, а также определяется ответственность за нарушение установленных требований.

Инициаторы законопроекта подчеркивают, что никотин оказывает разрушительное воздействие на здоровье населения, прежде всего детей и подростков. Даже кратковременное употребление никотина в этом возрасте может иметь серьезные последствия, так как приводит к необратимым изменениям в развитии мозга. В частности, это может вызывать когнитивные нарушения, проблемы с памятью, концентрацией и эмоциональной стабильностью, повышать риск отравлений и передозировок, а также способствовать переходу к употреблению табачных изделий и других психоактивных веществ.

Отмечается, что целью принятия проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования никотинсодержащих продуктов» является совершенствование системы мер контроля за оборотом никотинсодержащих продуктов для орального применения с целью обеспечения высокого уровня защиты здоровья населения, прежде всего детей и молодежи, от вредного воздействия табачных изделий и никотинсодержащих продуктов.

