В Киеве наказали водителя Hyundai, который на глазах у полиции проехал на красный сигнал светофора, видео

В столице привлекли к ответственности водителя, который нарушил ПДД.

В Голосеевском районе Киева наказали водителя автомобиля Hyundai, который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли в отношении него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП, сумма штрафа составляет — 510 гривен.

В полиции напомнили, сигналы светофора имеют следующие значения:

зеленый разрешает движение;

желтый запрещает движение и предупреждает о последующей смене сигналов;

красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.

