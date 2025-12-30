  1. В Украине

АРМА готовит арестованную недвижимость для размещения внутри перемещенных лиц

22:36, 30 декабря 2025
Во исполнение решения правительства АРМА приступило к подготовке арестованных объектов недвижимости для размещения ВПЛ.
Агентство по розыску и менеджменту активов начало подготовку арестованных объектов недвижимости для дальнейшего использования с целью размещения внутренне перемещенных лиц.

Как сообщили в АРМА, соответствующие действия осуществляются во исполнение решения Правительства. На первом этапе определен ряд крупных объектов в разных регионах Украины, в частности гостиницы, санатории и другие жилые помещения, которые могут быть адаптированы для временного проживания людей.

Исполняющая обязанности главы АРМА Ярослава Максименко отметила, что агентство начинает системную работу, направленную на эффективное использование арестованных активов. По ее словам, задача заключается в том, чтобы такие объекты не простаивали, а использовались в интересах граждан, в частности тех, кто потерял жилье в результате войны.

Передача арестованных активов для нужд ВПЛ будет осуществляться в рамках механизма, предусмотренного статьей 21-1 Закона Украины «Об АРМА». В настоящее время специалисты агентства анализируют техническое состояние помещений и возможности их переоборудования для проживания людей.

По результатам анализа АРМА будет готовить предложения для дальнейших решений Правительства.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что государство передает объекты недвижимости и арестованные активы, находящиеся в управлении АРМА, для расселения внутренне перемещенных лиц. По ее словам, помещения должны быть эффективно задействованы и не простаивать.

