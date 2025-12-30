АРМА готує арештовану нерухомість для розміщення внутрішньо переміщених осіб

На виконання рішення уряду АРМА розпочало підготовку арештованих об’єктів нерухомості для розміщення ВПО.

Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало підготовку арештованих об’єктів нерухомості для подальшого використання з метою розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомили в АРМА, відповідні дії здійснюються на виконання рішення Уряду. На першому етапі визначено низку великих об’єктів у різних регіонах України, зокрема готелі, санаторії та інші житлові приміщення, які можуть бути адаптовані для тимчасового проживання людей.

Тимчасова виконувачка обов’язків голови АРМА Ярослава Максименко зазначила, що агентство розпочинає системну роботу, спрямовану на ефективне використання арештованих активів. За її словами, завдання полягає в тому, щоб такі об’єкти не простоювали, а використовувалися в інтересах громадян, зокрема тих, хто втратив житло внаслідок війни.

Передача арештованих активів для потреб ВПО здійснюватиметься в межах механізму, передбаченого статтею 21-1 Закону України «Про АРМА». Наразі фахівці агентства аналізують технічний стан приміщень та можливості їхнього переобладнання для проживання людей.

За результатами аналізу АРМА готуватиме пропозиції для подальших рішень Уряду.

