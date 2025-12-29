Готелі, офіси та будинки – уряд передасть 112 об’єктів нерухомості для розселення ВПО – Свириденко

Премʼєр-міністр Свириденко повідомила, що уряд передає арештовані активи АРМА для переселенців.

Премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що держава передає об’єкти нерухомості та арештовані активи, що перебувають в управлінні АРМА, для розселення внутрішньо переміщених осіб. За її словами, приміщення мають бути ефективно задіяні та не простоювати.

У першому списку 112 об’єктів — житлові будинки спільного проживання, готельні та офісні приміщення, а також будівлі громадського призначення, розташовані у різних регіонах України. До кінця січня ці приміщення будуть розподілені між органами, які опікуються ВПО, а користуватися житлом люди зможуть вже у першому кварталі 2026 року.

Окрім цього, уряд доручив Міністерству освіти і науки переглянути невикористані об’єкти в освітньому процесі за останній рік та передати їх для потреб ВПО. Наступний етап передбачає, що протягом місяця міністерства, державні компанії, ОВА та АРМА узгодять додатковий перелік об’єктів, які можна залучити для розселення переселенців. Процес координує Мінекономіки.

