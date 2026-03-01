  1. В Україні

Жінки в ЗСУ – вакансії, соціальні гарантії та порядок вступу на службу

19:19, 1 березня 2026
Обов’язковий військовий облік стосується лише жінок із медичною та фармацевтичною освітою.
У Донецькому обласному ТЦК та СП повідомили, що для жінок служба у Збройних Силах України є добровільною. Обов’язковому військовому обліку підлягають лише ті, хто має медичну або фармацевтичну освіту.

Соціальні гарантії та програми

За даними ТЦК, армія є одним із найбільших роботодавців в Україні. Служба гарантує офіційне працевлаштування, сплату податків, зарахування пенсійного стажу та соціальний пакет, який включає:

  • 30 днів щорічної відпустки;
  • виплату на оздоровлення;
  • виплату за перший контракт;
  • оплачувані лікарняні.

Для дівчат віком 18-24 роки діє програма «Контракт 18–24», яка передбачає виплату 1 мільйона гривень за перший рік служби, однак із обмеженим вибором посад.

Які вакансії доступні

У війську є посади, що відповідають цивільним професіям: бухгалтер, діловод, медик, медична сестра, фельдшер, кухар, ІТ-спеціаліст, психолог, юрист та інші.

Також відкриті бойові спеціальності, зокрема оператор БПЛА різних типів, аеророзвідник, оператор радіолокаційної станції, бойовий медик, оператор РЕБ. Перед зарахуванням передбачене загальне та фахове навчання відповідно до обраної посади.

Як приєднатися до війська

Процедура нагадує цивільне працевлаштування: кандидатка проходить співбесіду з рекрутером, під час якої обговорюються освіта, професійні навички, стан здоров’я, сімейний стан, обрана посада та готовність до служби.

Необхідно подати висновок військово-лікарської комісії про придатність, витяги з «Дії» про місце реєстрації та відсутність судимості, сертифікати нарколога і психіатра, документи про освіту та, за наявності, свідоцтва про шлюб і народження дітей.

Обов’язковою є базова загальновійськова підготовка тривалістю від 30 до 49 діб залежно від ступеня придатності до служби.

