Отели, офисы и дома – правительство передаст 112 объектов недвижимости для расселения ВПЛ – Свириденко

Премьер-министр Свириденко сообщила, что правительство передает арестованные активы АРМА для переселенцев.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что государство передает объекты недвижимости и арестованные активы, находящиеся в управлении АРМА, для расселения внутренне перемещенных лиц. По ее словам, помещения должны быть эффективно задействованы и не простаивать.

В первом списке 112 объектов — жилые дома совместного проживания, гостиничные и офисные помещения, а также здания общественного назначения, расположенные в разных регионах Украины. До конца января эти помещения будут распределены между органами, которые занимаются ВПЛ, а пользоваться жильем люди смогут уже в первом квартале 2026 года.

Кроме того, правительство поручило Министерству образования и науки пересмотреть неиспользуемые объекты в образовательном процессе за последний год и передать их для нужд ВПЛ. Следующий этап предусматривает, что в течение месяца министерства, государственные компании, ОГА и АРМА согласуют дополнительный перечень объектов, которые можно привлечь для расселения переселенцев. Процесс координирует Минэкономики.

