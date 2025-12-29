  1. В Украине

Отели, офисы и дома – правительство передаст 112 объектов недвижимости для расселения ВПЛ – Свириденко

18:17, 29 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Премьер-министр Свириденко сообщила, что правительство передает арестованные активы АРМА для переселенцев.
Отели, офисы и дома – правительство передаст 112 объектов недвижимости для расселения ВПЛ – Свириденко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что государство передает объекты недвижимости и арестованные активы, находящиеся в управлении АРМА, для расселения внутренне перемещенных лиц. По ее словам, помещения должны быть эффективно задействованы и не простаивать.

В первом списке 112 объектов — жилые дома совместного проживания, гостиничные и офисные помещения, а также здания общественного назначения, расположенные в разных регионах Украины. До конца января эти помещения будут распределены между органами, которые занимаются ВПЛ, а пользоваться жильем люди смогут уже в первом квартале 2026 года.

Кроме того, правительство поручило Министерству образования и науки пересмотреть неиспользуемые объекты в образовательном процессе за последний год и передать их для нужд ВПЛ. Следующий этап предусматривает, что в течение месяца министерства, государственные компании, ОГА и АРМА согласуют дополнительный перечень объектов, которые можно привлечь для расселения переселенцев. Процесс координирует Минэкономики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Украина государство АРМА ВПЛ Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выплаты военным за ранения и инвалидность: сколько составляет единоразовая денежная помощь в 2026 году

Размер единоразовой помощи военным напрямую зависит от группы инвалидности и причин ранения — в 2026 году суммы растут вместе с прожиточным минимумом.

Правительство выделило более 8 млрд грн из резервного фонда на компенсации за уничтоженное жильё

Владельцы разрушенного имущества получат компенсацию.

Украинцам хотят разрешить платить только за фактически потребленные тепло и свет – внесен законопроект

Законопроект предлагает исключить норму, которая заставляет платить за минимальные объёмы тепла и воды, даже если потребители их не использовали.

В Раде хотят поручить правительству пересмотреть соглашения с МВФ по ФЛП

Парламент зарегистрировал проект постановления, которым предлагает поручить Правительству начать переговоры с Международным валютным фондом о смягчении налогов для ФЛП.

Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]