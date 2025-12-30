  1. В мире

Авария на подъемнике в Италии: около 100 человек застряли на высоте 2800 метров

21:53, 30 декабря 2025
Трое пассажиров получили легкие травмы, остальных эвакуируют вертолетами.
Около 94 туристов и пятеро работников оказались заблокированными из-за аварии на подъемнике в районе перевала Монте-Моро на севере Италии, сообщает Il Sole 24 Ore. Инцидент произошел около 11:25 утра, когда кабина подъемника не остановилась на станции прибытия и врезалась в барьер.

По данным спасателей, трое пассажиров получили легкие ранения и уже эвакуированы. Лыжные трассы закрыты, а работа подъемника временно приостановлена. На месте работает пожарная бригада.

Подъемник, построенный в 1962 году, прошел капитальный ремонт в начале 2023 года с полной заменой двигателей и кабин на сумму два миллиона евро, из которых 1,8 миллиона профинансировал регион Пьемонт, а 200 тысяч евро — муниципалитет Макуньяга.

Администратор компании Macugnaga Trasporti e Servizi Филиппо Безоцци объяснил, что кабина не замедлилась должным образом при въезде на станцию из-за некорректной работы тормозной системы, из-за чего сработали аварийные механизмы. Он заверил, что серьезных травм нет, жизни людей ничего не угрожает.

Для эвакуации около 90 человек, которые не пострадали, но остались на перевале, организуют полеты вертолетов.

