  1. У світі

Аварія на підйомнику в Італії: близько 100 людей застрягли на висоті 2800 метрів

21:53, 30 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Троє пасажирів отримали легкі травми, решту евакуюють гелікоптерами.
Аварія на підйомнику в Італії: близько 100 людей застрягли на висоті 2800 метрів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Близько 94 туристів та п’ятеро працівників опинилися заблокованими через аварію на підйомнику в районі перевалу Монте-Моро на півночі Італії, повідомляє Il Sole 24 Ore. Інцидент стався близько 11:25 ранку, коли кабіна підйомника не зупинилася на станції прибуття та врізалася у бар’єр.

За даними рятувальників, троє пасажирів отримали легкі поранення й вже евакуйовані. Лижні траси закриті, а роботу підйомника тимчасово призупинено. На місці працює пожежна бригада.

Підйомник, збудований у 1962 році, пройшов капітальний ремонт на початку 2023 року з повною заміною двигунів та кабін на суму два мільйони євро, з яких 1,8 мільйона профінансував регіон П’ємонт, а 200 тисяч євро — муніципалітет Макуньяга.

Адміністратор компанії Macugnaga Trasporti e Servizi Філіппо Безоцці пояснив, що кабіна не сповільнилася належним чином під час заїзду на станцію через некоректну роботу гальмівної системи, через що спрацювали аварійні механізми. Він запевнив, що серйозних травм немає, життю людей нічого не загрожує.

Для евакуації близько 90 осіб, які не постраждали, але залишилися на перевалі, організовують польоти гелікоптерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Італія евакуація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заборона добавок і реклами: Верховна Рада планує ввести жорсткий контроль за нікотиновими паучами

Планується посилення контролю над нікотиновмісними продуктами з новими вимогами до складу та реклами.

В Раді хочуть заборонити виконавцям стягувати кошти за програмою «Пакунок школяра»

Верховна Рада пропонує захистити одноразову грошову допомогу для дітей від стягнення.

Замах на життя у побутовому конфлікті: Верховний Суд уточнив межі умислу

Касаційна інстанція переглянула кваліфікацію дій та оцінила аргументи попередніх судів.

Об’єднана палата КГС назвала норму Цивільного кодексу, яка створює підстави для непропорційного втручання держави у право власності

Об’єднана палата знайшла чужорідну норму в системі цивільного права і пояснила як та коли її застосовувати.

Парламент планує збільшити фінансування оборони та зарплати військових у 2026 році

Проєкт закону передбачає зміни до Держбюджету, зокрема спрямування понад 100 млрд грн на грошове забезпечення Збройних Сил України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]