Аварія на підйомнику в Італії: близько 100 людей застрягли на висоті 2800 метрів

Близько 94 туристів та п’ятеро працівників опинилися заблокованими через аварію на підйомнику в районі перевалу Монте-Моро на півночі Італії, повідомляє Il Sole 24 Ore. Інцидент стався близько 11:25 ранку, коли кабіна підйомника не зупинилася на станції прибуття та врізалася у бар’єр.

За даними рятувальників, троє пасажирів отримали легкі поранення й вже евакуйовані. Лижні траси закриті, а роботу підйомника тимчасово призупинено. На місці працює пожежна бригада.

Підйомник, збудований у 1962 році, пройшов капітальний ремонт на початку 2023 року з повною заміною двигунів та кабін на суму два мільйони євро, з яких 1,8 мільйона профінансував регіон П’ємонт, а 200 тисяч євро — муніципалітет Макуньяга.

Адміністратор компанії Macugnaga Trasporti e Servizi Філіппо Безоцці пояснив, що кабіна не сповільнилася належним чином під час заїзду на станцію через некоректну роботу гальмівної системи, через що спрацювали аварійні механізми. Він запевнив, що серйозних травм немає, життю людей нічого не загрожує.

Для евакуації близько 90 осіб, які не постраждали, але залишилися на перевалі, організовують польоти гелікоптерів.

