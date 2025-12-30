  1. В Украине

Кабмин предлагает изменения в Закон о государственной помощи бизнесу

21:04, 30 декабря 2025
Кабмин зарегистрировал законопроект о возобновлении действия норм о государственной помощи бизнесу.
Кабинетом Министров Украины зарегистрирован в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» относительно возобновления действия его отдельных норм, особенностей их применения во время действия правового режима военного положения и усовершенствования проведения мониторинга государственной помощи субъектам хозяйствования» (регистр. №14345). Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроектом предлагается внести в Закон Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» следующие изменения:

  • предусмотреть определение терминов «дата предоставления государственной помощи / дата предоставления незначительной помощи», «важный проект совместного интереса сторон Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами с другой стороны», «экономическая деятельность», «незначительная помощь», новую редакцию терминов «государственная помощь субъектам хозяйствования», «услуги, представляющие общий экономический интерес» с целью гармонизации Закона с acquis ЕС;
  • восстановить действие Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» в полном объеме, кроме территорий Украины, на которых ведутся активные боевые действия или временно оккупированных РФ и для которых не определены даты завершения боевых действий или временной оккупации, установив, что нормы статей 9-16 Закона и другие нормы законодательства Украины, вытекающие из них, не применяются на таких территориях, а также в течение года с даты завершения боевых действий или временной оккупации;
  • установить, что государственная помощь является допустимой, если предоставляется на возмещение убытков, вызванных чрезвычайными ситуациями, при соблюдении соответствующих условий;
  • определить, что к полномочиям Антимонопольного комитета будет относиться определение: порядка определения объема государственной помощи для отдельных форм государственной помощи; условий, при которых деятельность не считается экономической деятельностью, и других условий, при которых меры по поддержке субъектов хозяйствования не относятся к государственной помощи и не требуют представления в Уполномоченный орган уведомления о новой государственной помощи; условий отнесения поддержки за счет ресурсов государства или местных ресурсов к незначительной помощи;
  • установить, что государственная помощь, предусмотренная Законом Украины № 2134-IX «О внесении изменений в раздел VI «Заключительные и переходные положения Бюджетного кодекса Украины и других законодательных актов Украины» и Законом Украины № 2175-IX «О внесении изменения в пункт 5-2 раздела 9 «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» относительно применения его положений во время действия военного положения», которая предоставлена во время действия военного положения, а также предоставляющие которую освобождались от обязанности уведомления о новой государственной помощи и о предложениях по внесению изменений в условия действующей государственной помощи, и срок действия которой еще не истек, является действующей государственной помощью;
  • предусмотреть, что для поддержки малого и среднего бизнеса вводятся отдельные соответствующие программы государственной помощи, предоставляемой в условиях правового режима военного положения, и т. п.

Верховная Рада Украины законопроект бизнес Кабинет Министров Украины

